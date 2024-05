Domenica torna. Lions in Piazza

Torna l’iniziativa "Lions in Piazza", una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita, che si terrà domenica 19 maggio in piazza Torre di Berta a Sansepolcro. L’evento, organizzato dal locale Lions Club di Sansepolcro con il patrocinio del Comune, ha l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere della comunità locale e offre ai cittadini l’opportunità di accedere a controlli e screening gratuiti, grazie alla collaborazione di professionisti medici e specialisti del settore. Preziosa la collaborazione e la presenza in loco di Misericordia, Avis, Croce Rossa, Asl Toscana Sud Est e Audika. Durante la giornata, saranno disponibili diversi servizi di screening gratuiti. L’iniziativa "Lions in Piazza" rappresenta un impegno tangibile del Lions Club di Sansepolcro nel promuovere la prevenzione sanitaria.