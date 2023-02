Domenica prima sfilata del Carnevale dei ragazzi

Conto alla rovescia a Montevarchi per la 68a edizione del Carnevale dei Ragazzi. Promosso dal Comune con l’omonimo Comitato di volontari e le realtà associative della città, l’atto iniziale andrà in scena il 12 febbraio, a partire dalle 15, con le sfilate dei carri che verranno riproposte nelle strade del centro storico anche la domenica e il martedì successivi. Quattro i carri allegorici realizzati quest’anno: il "mare", incentrato sul tema dell’ambiente; i personaggi di Pinocchio, la marionetta di Collodi da sempre simbolo dell’appuntamento montevarchino; la musica, con gli allievi dello Studio Danza Caroline, i vichinghi creato dall’associazione Zorba. Come in passato non mancheranno l’accompagnamento del Corpo Musicale "Giacomo Puccini", presente nelle prime due uscite dei cortei, il trenino, il classico stand per la degustazione di cenci e brighelle e le giostre per i più piccini. Tra gli eventi collaterali la mostra – concorso dei disegni degli studenti delle primarie del territorio, allestita il 18 e 19 del mese in Palazzo del Podestà. Le opere saranno premiate sabato 18 febbraio alle 11.30 e nella stessa giornata sarà proposto l’annullo filatelico. Ma il programma delle manifestazioni non terminerà con il martedì grasso, perché il 26 febbraio, alle 15, si svolgerà il 34° "Pinocchio in maschera" a cura della Società Cooperativa Pestello nei locali del Circolo in via Mincio, e il 4 marzo, alle 21, la 18a edizione del concorso canoro per i giovani talenti del bel canto "Il Pinocchio d’oro" alle Stanze Ulivieri. Divertimento assicurato anche a Levane dove il 19 febbraio dalle 14.30 sfileranno carri e gruppi mascherati. In ossequio alla sicurezza il municipio ha emesso l’ordinanza che vieta dal 12 al 26 febbraio l’uso di spray, polveri e materiali non direttamente connessi ai festeggiamenti carnevaleschi.