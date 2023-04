Domenica l’incontro fra tre religioni

MONTEVARCHI

In tempi di conflitti che riaprono vecchie ferite e contrapposizioni secolari viaggia decisamente in controtendenza l’incontro-dibattito che porterà a Montevarchi gli esponenti toscani di spicco delle tre principali religioni monoteiste impegnati da tempo nell’edificazione di "ponti" tra le diverse fedi. Domenica prossima a partire dalle 17 nei locali di Villa Pettini parleranno di "Fare comunità: la forza mite delle religioni" l’Imam di Firenze Elzir Izzedin, da sempre in prima fila per il dialogo interreligioso, il presidente della Comunità Ebraica fiorentina Enrico Fink, peraltro musicista di fama internazionale, e il direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Fiesole, don Paolo Tarchi. Il confronto è organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II e dal Punto Famiglia che ha sede nella struttura al confine tra l’abitato montevarchino e la città del Marzocco. Dal 2016 le due realtà hanno istituito il Centro di Accoglienza Straordinaria Bethesda (Casa della Misericordia) dove sono ospitate famiglie di richiedenti asilo politico.

Da qui è partito un iter solidale che si è irrobustito strada facendo con iniziative legate ai corridoi umanitari insieme alla Caritas Italiana, percorsi di seconda accoglienza e una rete di associazioni impegnate a favorire inserimento nel mondo del lavoro e a risolvere la questione abitativa per i migranti approdati nel territorio. L’appuntamento del 16 aprile si inserisce in "Sentieri di Comunità", itinerario attivato con un finanziamento Cesvot e, spiegano i promotori, sarà un un dialogo franco per scoprire i numerosi punti di contatto tra le singole confessioni indispensabile "per costruire nuove strade di incontro nel reciproco rispetto". Interverrà il vescovo di Fiesole Stefano Manetti.