Domenica junior: circo alle Fornaci, "Bella e Bestia" al Virginian

Tanti appuntamenti a teatro. Oggi alle 17 all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova, c’è Legami per la regia di Simone Guerro con Simon Luca Borboni e Mirco Bruzzesi. Uno spettacolo per ragazzi da 5 anni. Esplorando l’attesa e il rapporto umano attraverso l’innovativo mondo del circo contemporaneo, "Legami" offre uno sguardo poetico sul viaggio emotivo dei protagonisti. Attraverso l’uso creativo della corda di canapa come elemento scenografico, lo spettacolo trasporta il pubblico in una divertente e suggestiva avventura che invita alla riflessione sulla natura dell’attesa e dei legami umani. Legami promette di essere un’esperienza teatrale coinvolgente ed emozionante. Uno spettacolo che mette in scena le avventure di due fattorini che lavorano per la ‘Human Package’, un’azienda che si occupa di consegnare pacchi in modo non convenzionale, utilizzando solo gambe, mani e corde. Quando i due arrivano al luogo di consegna, il destinatario è misteriosamente assente. Ciò che inizia come un’attesa ordinaria si trasforma in una serie di eventi imprevedibili che porteranno i due fattorini a giocare, litigare e persino considerare l’idea di abbandonare l’incarico, solo per poi tornare a sperare nell’arrivo del destinatario. Nel corso di questa attesa, i due scoprono una connessione profonda che li lega, mettendo in luce l’importanza delle relazioni umane. ‘Legami’ è un mix di clownerie, giocoleria e teatro dell’assurdo, prendendo ispirazione dal celebre ‘Aspettando Godot’.

Oggi alle 17 al Teatro Virginain di Arezzo, va in scena La Bella e la Bestia. "ovvero una rosa non è solo una rosa" della compagnia La Contrada Teatro con Enza De Rose, Giulio Settimo, Francesco Godina per la regia di Daniela Gattorno. La bestia della fiaba omonima è qui un giovane principe, ma anche un ragazzo di oggi, con grandi orecchie e sopracciglia pelose, trasformato in un essere orribile dalla solita strega malvagia. Ma Bella ha un grande cuore e accetta di conoscere Bestia.