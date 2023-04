Domenica in discoteca: vie chiuse Ragazzi stregati dal ballo pomeridiano

di Marco Corsi

Siamo nel pieno del terzo millennio, ma a Montevarchi la macchina del tempo ha fatto un salto all’indietro, a cavallo tra gli altri settanta, ottanta e novanta, quando i ragazzi trascorrevano la domenica pomeriggio a ballare. Le discoteche della zona, infatti, aprivano le loro porte a migliaia di giovani, che trascorrevano tre o quattro ore all’interno dei locali. Una tendenza che è andata avanti fino a trent’anni fa. Poi i tempi sono cambiati e adesso si balla principalmente la sera. Ma lo Spazio Politeama, grazie ad una iniziativa partita lo scorso mese di febbraio, ha rimesso in pista gli adolescenti e il successo è stato clamoroso, con migliaia di giovani che in questi primi appuntamenti – due al mese - hanno fatto registrare il tutto esaurito. Si balla dalle 15 alle 19 e l’afflusso è stato talmente importante che il Comune di Montevarchi ha deciso di chiudere al traffico il tratto di strada che costeggia il locale, per consentire ai ragazzi di entrare ed uscire in tutta sicurezza. E sarà così anche oggi.

Il "Teen Party Event", questo il titolo dell’iniziativa, è rivolto ai giovanissimi, che trascorrono la domenica pomeriggio tra luci, musica e ballo, tra trap, pop, reggaeton e tutti i brani più conosciuti del momento, grazie a DJ professionali. Ingresso a 15 euro compresa la prima consumazione. Bandite le bevande alcoliche.

L’evento odierno "Sunday Tik Tok", vedrà la presenza di influencer conosciuti, Pietro Storti, Gabriele Greco Rosso Malpelo. Sui social l’effetto di questa novità è stato dirompente, anche perché qualche genitore, ma anche gli zii e, perché no, alcuni nonni dei ragazzi che frequentano lo Spazio Politeama sono quelli che negli anni ruggenti erano abituati a trascorrere il giorno festivo per eccellenza in una pista di ballo. Erano i tempi del Boomerang e dell’Impero di Montevarchi, ma anche del Fitzcarraldo di Terranuova, ancora in attività con la sua storica insegna, così come il Mulino di Figline, tanto per fare alcuni esempi. "Che bello vedere i nostri figli che si divertono da matti, in un luogo controllato, come accadeva a noi un tempo", hanno detto, molti utenti di Facebook, ricordando un bellissimo periodo storico della loro esistenza. Il "Teen Party Event" ci sarà anche il 16 aprile, con Keta, un rapper di fama nazionale. A maggio le due date saranno il 7 e il 28, per la grande chiusura. Con un arrivederci alla nuova stagione. "E’ sicuramente un modo nuovo di passare un pomeriggio con gli amici, prima di iniziare una nuova settimana scolastica", hanno spiegato gli ideatori di questa iniziativa, che fa fare un salto indietro nel tempo di molti decenni. Ma le mode, a volte, ritornano...