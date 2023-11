"Domenica al museo". I reperti archeologici di Camucia

Le scoperte archeologiche di Camucia degli ultimi anni, da via Capitini fino all’ex campo sportivo. Sarà questo il tema della conferenza in programma al Maec oggi alle 16, in occasione della manifestazione "Domenica al museo". L’incontro sarà tenuto da Ada Salvi, funzionaria della Soprintendenza Abap di Siena, Grosseto e Arezzo ed è intitolato "Ai piedi di Cortona: tra vecchi ritrovamenti e nuove scoperte archeologiche". Al centro della conferenza ci sono i risultati delle indagini avvenute nell’area di via Capitini e quelle più recenti avvenute sempre a Camucia, grazie agli scavi nel pozzo del parco pubblico recentemente intitolato ad "Emanuele Petri". Attraverso i reperti e gli studi conseguenti è stato possibile delineare il profilo di una Camucia nell’epoca ellenistica e questo sarà il cuore della conferenza di domenica prossima a Palazzo Casali. L’occasione sarà anche utile per fare il punto sulle attività di valorizzazione del patrimonio archeologico di Camucia. Presto infatti verrà collocata la griglia di copertura del pozzo, sarà possibile eliminare l’area cantiere dal parco "Petri" e raggiungere una piena fruibilità del piazzale. Nello spazio sarà possibile ammirare l’antico manufatto in muratura e saranno collocati i pannelli informativi. I reperti sono attualmente in fase di restauro a cura della Soprintendenza.