Domani un poster con il giornale

Un poster da tenere come ricordo della grande vittoria. Piazza Sant’Agostino già così sarà una sorta di pianeta biancoverde, chissà se visibile con i suoi colori anche dallo spazio. Ma per chi fosse distratto o smemorato ecco uno strumento da conservare in casa: un grande poster che sintetizza in una serie di immagini la Giostra di giugno.

Un’iniziativa che La Nazione ha già lanciato in occasione delle vittorie degli altri quartieri e che come al solito si va ad incastrare con la cena della vittoria.

Uno splendido incastro di immagini reso possibile grazie a Chimet, che ne ha sostenuto le spese e l’iniziativa.

Tutto in una festa che forse per la prima volta nella Giostra sarà itinerante.

Si inizia con l’aperitivo, alle 20, in piazza San Giusto, cuore del quartiere bianco verde, e per le 20,30 l’inizio della cena in piazza Sant’Agostino. La scaletta della serata prevede la proiezione del video celebrativo della vittoria, la premiazione dei giostratori vittoriosi Tommaso Marmorini e Saverio Montini, l’asta in cui saranno battuti i quadri con i ferri dei cavalli che hanno corso in piazza e la bottiglia numero 38 del "Vino della Vittoria". Dopo il taglio del dolce, la serata si sposterà nuovamente in piazza San Giusto.

Il costo è di 40 euro per i soci e 50 per i non soci, per i bambini 25 euro. Per l’acquisto degli ultimi posti, siamo a circa mille prenotazioni, è possibile recarsi nella sede di via delle Gagliarde. Le prenotazioni anche via WhatsApp 366 3867800