Domani pomeriggio c’è il Click Day

Domani alle 15 scatta il Click Giostra Day per la vendita dei biglietti attraverso il quale si

potranno prenotare online i tagliandi per l’edizione di domenica 3 settembre. Il form di registrazione e prenotazione dei tagliandi resterà attivato fino alle 18 collegandosi al link: https:form. jotform.com 232204824430041

Ogni utente potrà richiedere massimo 4 biglietti e la prenotazione sarà garantita ai primi 100 utenti che ne faranno richiesta. Poi verrà generato un elenco di 130 utenti di cui 100 riceveranno entro venerdì alle 12, all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di compilazione del form, una mail con indicato giorno e ora di presentazione al botteghino. I rimanenti 30, considerati riserve, saranno eventualmente contattati telefonicamente domenica 27 agosto tra le 10 e le 13 per fissare un appuntamento per il ritiro nel pomeriggio dello stesso giorno. Le convocazioni saranno in ordine cronologico di arrivo delle istanze, e saranno fatte sabato dalle 9 alle 19. L’acquisto avverrà al percorso espositivo “I Colori della Giostra”, al piano terra di Palazzo Comunale. I prezzi vanno dai 100 euro della tribuna A settore lancia d’oro (70 euro e 60 euro), ai 50 e 40 euro della tribuna B e 30 euro della tribuna C. Posti in piedi 10 euro.