Domani parte l’affascinante tour per scoprire i tesori della Valdichiana

VALDICHIANA

Non sarà una caccia al tesoro. No. Sarà invece un tour alla caccia dei tesori della Valdichiana, una full immersion tra i suoi borghi, alla scoperta delle bellezze, piccole, grandi, misconosciute o segrete che custodiscono tra le proprie mura alcuni dei paesi della vallata. E’ questa l’iniziativa organizzata dalle pro loco di Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Monte San Savino, Lucignano e Civitella in Val di Chiana e patrocinata dai rispettivi Comuni domani proporrà una giornata alternativa alla scoperta delle meraviglie del territorio. Insomma, la Valdichiana Aretina fa squadra e propone una domenica alla scoperta dei suoi tesori in cui i musei cittadini apriranno le loro porte così come le chiese e i castelli. La partenza è un programma alle ore 9,30 da Castiglion Fiorentino. Qui il percorso proposto si snoda fra arte e spiritualità, anche in attesa delle processioni che saranno le protagoniste della settimana Santa. L’itinerario poi passerà dalla città della Torre del Cassero a quella delle Opere di Luca e Andrea Della Robbia, Foiano della Chiana, dove si possono ammirare alcune delle loro opere più belle.

E poi il viaggio prosegue alla volta di Lucignano, uno dei borghi più belli d’Italia grazie all’immagine che ancora oggi trasmette: quella di un borgo medievale perfettamente conservato con la caratteristica forma ellittica ad anelli concentrici.

La quarta tappa sarà Monte San Savino, altro borgo che vanta un assoluto patrimonio: il Cisternone e i giardini pensili, a citarne solo un paio.

Per concludere, il Valdichiana tour, si conclude in cima al colle più alto, quello di Civitella: un borgo che, nonostante sia stato colpito dalle artiglierie del secondo conflitto mondiale, rimane un autentico museo a cielo aperto.

Per iscriversi c’è tempo fino domenica mattina e tutto il programma si trova sulla pro loco Terre di Arezzo.

L.A.