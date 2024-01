Domani il match. Carrarese-Torres

La quarta giornata del girone di ritorno si è aperta ieri con la sfida in notturna Recanatese-Fermana. Oggi sono in agenda tre partite, tutte con fischio di inizio alle 18,30. Oltre al match del Perugia sul campo del Pontedera (si sfidano la terza contro la quinta in graduatoria), si giocheranno anche le partite Entella-Vis Pesaro e Pescara-Sestri Levante. Le altre sei gare sono tutte in programma domani: la prima partita è alle 14, Olbia Arezzo; mentre un match importante per la classifica si gioca alle 16,15 quando scenderanno in campo Carrarese-Torres (la quarta in graduatoria contro la seconda). Alle 18,30 sono previsti tre appuntamenti: Ancona-Cesena, poi Gubbio-Lucchese e infine Spal-Juventus Under 23. L’ultimo match della giornata e anche del turno si disputa alle 20,45: Rimini-Pineto chiuderanno la quarta giornata del ritorno.