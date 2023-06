Domani consiglio comunale aperto sulle comunità energetiche

Consiglio comunale aperto a Montevarchi sulla Comunità Energetica e il contenzioso con Engie, la società che gestisce pubblica illuminazione, richiesto dalle opposizioni dopo la notifica al sindaco del parere parzialmente negativo della Sezione Toscana della Corte dei Conti sulla costituenda società Cer Valdarno Scarl. La seduta aperta agli interventi dei cittadini è stata convocata per domani alle 17, ma "senza alcuna condivisione su data e orario, come accade ormai da tempo, nè darne forte evidenza pubblica come meriterebbe", denunciano gli esponenti di minoranza accusando gli amministratori di "sterilizzare qualsiasi azione volta alla partecipazione". Pd, Avanti Montevarchi – Europa Verde e Impegno Comune per favorire la partecipazione dei residenti avevano chiesto di convocare la riunione alle 21: "Ma ancora una volta il sindaco e i capigruppo di maggioranza, ad eccezione del gruppo Valdarno Centro, non hanno aderito".