Domani a Montevarchi al via “Choco Varchi”

Arezzo, 13 febbraio 2025 – “Al via domani, 14 febbraio, la prima edizione di "Choco Varchi", la Festa del cioccolato artigianale che animerà piazza Varchi con laboratori, degustazioni e show cooking. L'evento, che si terrà fino a domenica 16 febbraio, promette di essere il fine settimana più dolce dell'anno. Il taglio del nastro si svolgerà alle ore 11.00 alla presenza dell'Assessore al Centro Storico Sandra Nocentini e dell’organizzatore Fausto Ercolani dell’Artigiano Perugino di Perugia. Già dalle 10.00, gli stand saranno pronti ad accogliere le classi delle scuole primarie e secondarie dei tre Istituti comprensivi per una dimostrazione del processo di lavorazione del cioccolato, dalle fave di cacao al prodotto finito. Il giornalista Stanislao Liberatore commenterà tutti gli show cooking dell’evento e guiderà i palati più curiosi alla scoperta del vino con il cioccolato. Il programma prosegue nel pomeriggio con il primo show cooking, a cura dell'azienda "Dolciaria Di Buono" di Catania, dalle 16.00 alle 17.00. Alle 17.00, il maestro Fausto Ercolani terrà il laboratorio per bambini “Che bacio vuoi fare”, un’opportunità per i più piccoli di divertirsi con il cioccolato. Gli stand chiuderanno alle 22.00.

Sabato 15 febbraio, l'apertura degli stand è fissata per le 10.00, con il secondo show cooking dedicato al temperaggio del cioccolato e alla decorazione dei cioccolatini, a cura del maestro Giovanni Zambelli. Nel pomeriggio, alle 15.00, un’altra dimostrazione del ciclo produttivo del cioccolato, seguita dalla produzione di crema spalmabile alle nocciole, alle 16.00, con assaggio ai presenti. Dalle 17.30 alle 19.30, un appuntamento imperdibile con la degustazione di cioccolato perugino abbinato ai vini locali. La musica dell’artista Elena Castini, che si esibirà con l’arpa, renderà l’atmosfera ancora più calda e dolce. Gli stand chiuderanno alle 23.00. Domenica 16 febbraio sarà una giornata speciale, caratterizzata dalla presenza dell’eccentrico Willy Wonka, il famoso personaggio della "Fabbrica di Cioccolato".

La giornata inizierà alle 10.00 con l’intervento del giornalista Stanislao Liberatore che spiegherà il processo di tostatura e degustazione delle fave di cacao. Seguirà un altro show cooking con il maestro Enzo Di Buono, che racconterà la storia e la produzione del cioccolato di Modica IGP. Nel pomeriggio, alle 16.00, si terranno dimostrazioni pratiche di temperaggio e decorazione dei cioccolatini, mentre la "Smile Live Band" animerà piazza Varchi con musica dal vivo. Alle 17.30, la città riceverà in dono una scultura in cioccolato realizzata dall’artista Elisa Corallo. Il programma si concluderà con l'ultimo show cooking, a cura di Enzo Di Buono, sulla preparazione delle praline.

I commercianti di Montevarchi parteciperanno all'evento con una promozione speciale: chi scatta una foto sotto il cuore in piazza Varchi potrà ricevere un regalo nei negozi aderenti all'iniziativa, consultando il profilo social del CCN. "Choco Varchi" è l'occasione perfetta per festeggiare non solo San Valentino, ma per scoprire i segreti dell'arte cioccolatiera, assaporare prelibatezze artigianali e vivere un’esperienza particolare in un weekend dolcissimo.