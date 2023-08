domande per il bando

Da lunedì 28 agosto in Comune sarà possibile presentare domanda di ammissione al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola" per l’anno scolastico 2023-2024. Il termine di scadenza è previsto per venerdì 22 settembre 2023. Tutte le info sul sito istituzionale del comune.