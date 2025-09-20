Mattia mantiene le promesse
20 set 2025
CLAUDIO ROSELLI
Dolce Vita, il vintage va in centro

Alcuni cittadini in abiti vintage

SANSEPOLCROUn sabato a suo modo particolare per Sansepolcro, quello di oggi: la città torna infatti a vestirsi di fascino ed eleganza retrò con una nuova edizione de "La Dolce Vita-Vintage Day", l’evento che trasforma il cuore del Borgo in un set a cielo aperto dedicato agli anni ’50 e ’60. Moda, auto e moto d’epoca, mercatini vintage e tanta musica dal vivo saranno i protagonisti di una giornata che unirà spettacolo, cultura e socialità, riportando in vita lo stile e l’atmosfera di un’epoca indimenticabile. Il programma sarà ricco e coinvolgente: dalle ore 9, viale Armando Diaz ospiterà il passaggio e il controllo a timbro del 35esimo Gran Premio Nuvolari, con oltre 300 auto storiche che attraverseranno il centro di Sansepolcro regalando emozioni uniche a collezionisti e appassionati.

Nello stesso orario, in Piazza Torre di Berta, spazio al Mercatino Vintage tra capi, accessori e oggetti che raccontano lo stile senza tempo degli anni d’oro. Dalle ore 16, di nuovo lungo viale Diaz, esposizione di auto e moto d’epoca per un viaggio nella storia dei motori. Dalle ore 18, via XX Settembre si accenderà con "La Dolce Vita – Vintage Fashion and Old Cars". L’evento è organizzato dall’Associazione Le Centopelli e Amici Motori Antichi in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, l’Associazione Commercianti del Centro Storico, Confesercenti e Confcommercio.

