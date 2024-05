Dodici scultori per un segno di pace. Le statue nei luoghi degli eccidi. Giani: "L’arte strumento di unione"

È calato il sipario sull’edizione 2024, la quarta in ordine di tempo, del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale "Pietra Sublime", quest’anno dedicata al ricordo degli eccidi del luglio del 1944. Alla cerimonia di chiusura della manifestazione che si è svolta domenica pomeriggio ha preso parte anche il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che ha voluto conoscere i 12 artisti provenienti da ogni parte del mondo, i quali lasceranno sul territorio un segno tangibile e concreto di pace, fratellanza e scambio interculturale. "È stato per me, per la Giunta e per i miei collaboratori - ha affermato Giani - un orgoglio grandissimo vedere Cavriglia al centro di un’esperienza unica che, contrariamente ai molteplici venti di guerra che spirano nel globo, ha avuto come obiettivo l’utilizzo dell’arte quale strumento di unione di di pace". Sono stati dodici gli scultori selezionati da tutto il mondo, quattro donne e otto uomini, che hanno animato la kermesse dedicata all’arte scultorea rendendo omaggio alle vittime dei tragici fatti che ottanta anni fa segnarono per sempre il territorio cavrigliese: Adriano Ciarla (Italia), Vighen Avetis (Armenia), Jiefu Zhou (Cina), Solmaz Vilkachi (Iran), Abdelkader Benlarbi (Francia), Arijel Strukelj (Slovenia), Kochmar Volodymyr (Ucraina), Kantakishore Mahorana (India), Ferhat Osgur Gorel (Georgia), Yankovich Luz (Cile), Mayer Verena (Germania) e Lee Yunmi (Corea del Sud). L’evento è riuscito a trasmettere fortissime emozioni legate alla memoria di quanto avvenne tra il 4 e l’11 luglio 1944, quando le truppe nazifasciste uccisero 192 civili innocenti. Le opere realizzate dagli artisti andranno ad impreziosire alcune aree dislocate nel capoluogo, a Castelnuovo dei Sabbioni e a Meleto Valdarno. Le statue verranno infatti collocate in zone strategiche del territorio legate al tema di questa edizione e soltanto per alcuni giorni saranno osservabili tutte insieme nella suggestiva cornice del circuito di Bellosguardo. Poi ogni opera raggiungerà la propria "dimora" in cui verrà collocata definitivamente. Tra i nomi di spicco che hanno partecipato a questa edizione c’è senza dubbio l’armeno Vighen Avetis, profondamente legato al paese delle miniere. Sua ad esempio è la "Madre dell’Armenia", presente all’ingresso del municipio, così come la scultura sulla rotonda di accesso al centro abitato. Il simposio di scultura si è svolta a Cavriglia per la prima volta nel 2019 e poi ancora nel 2021 e 2022. La seconda edizione, che ebbe luogo in piena pandemia, fu di particolare impatto. Le opere realizzate in quell’occasione vennero collocate a Bellosguardo, trasformandolo in uno dei più rilevanti parchi d’arte dedicato alle vittime del Covid.