Documentari e libertà C’è Officine Social Movie

E’ all’insegna della libertà l’edizione 2023 di Officine Social Movie. Il quarto capitolo del festival di cortometraggi dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile e alla diffusione di contenuti che promuovano i valori di solidarietà, accoglienza, inclusione, diversità e diritti è stato presentato ieri al Cinema Eden. Ad organizzarlo Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura con l’energia degli studenti del Liceo Artistico di Arezzo, coinvolti in tutte le fasi del progetto che vedrà, da domenica 28 a mercoledì 31 maggio, presentare alla città i finalisti del concorso di cortometraggi. Prezioso anche il sostegno del Cesvot e la collaborazione di Unicoop Firenze, Poti Pictures e dell’Associazione Autismo Arezzo. "Nei giorni di Officine Social Movie parleremo di "libertà" – dice Luca Roccia Baldini, Presidente dell’Orchestra Multietnica - una parola chiave che coinvolge culture, tradizioni, generazioni, geografie, un tema scelto dagli studenti del Liceo". A presiedere la giuria l’attrice Ottavia Piccolo, i finalisti saranno presentati nei giorni del festival. I corti vengono da 120 nazioni con Italia, Iran, india e Stati Uniti ai primi posti.

Social Movie si aprirà domenica 28 maggio, alle 20:45, con la proiezione del docufilm "Bella ciao. Per la libertà" della regista Giulia Giapponesi – una tra i finalisti delle edizioni passate di Officine Social Movie - che sarà presente in sala. Un film che omaggia una canzone considerata Patrimonio dell’Umanità nella lotta per la libertà e che da inno dei partigiani è diventata canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, oltre a hit-internazionale, colonna sonora della serie spagnola cult "La Casa di Carta". Un cammino arricchito da interventi di storici, musicisti e autori tra i quali Vinicio Capossela e Moni Ovadia, del quale sarà una grande occasione parlare insieme a Giulia Giapponesi e Roberto Del Gamba Presidente Anpi Arezzo. Dal 29 al 31 maggio il festival proseguirà con le presentazioni dei tanti corti finalisti e con l’assegnazione dei premi Associazione Autismo, Libertà di Gusto Prodigio Divino e Premio Libertà Unicoop Firenze Soci Arezzo (lunedì 29); Miglior Colonna Sonora – Orchestra Multietnica e Miglior Fotografia e Interprete (martedì 30); Miglior Corto decretato dalla Giuria Popolare, assegnato dalle persone che visualizzeranno i corti nell’ambito del festival, Miglior Regia e premio Officine Social Movie 2023 al miglior corto (mercoledì 31). L’ingresso con un doppio appuntamento alle 18 e 20:45, è gratuito e alle 18 nelle giornate del festival, sarà possibile visionare i corti finalisti in sala.