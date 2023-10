Doccia fredda per il calcio rosa. Il Montevarchi taglia la squadra

di Matteo Marzotti

MONTEVARCHI

"Per motivi logistici ed organizzativi è stato deciso di non partecipare al campionato di Eccellenza prima squadra femminile". Poche righe pubblicate sui social per comunicare la stop della prima squadra femminile e intorno al Montevarchi ecco sollevarsi un polverone con le ormai ex calciatrici aquilotte che hanno voluto raccontare la loro versione tramite un corposo comunicato stampa. "Alla fine dell’ultima stagione eravamo rimaste in 15 - spiega Alessia Fabbri, ex rossoblù - c’era la preoccupazione di trovare altre calciatrici perchè la società puntava a migliorare ancora. Non avevamo avuto segnali o comunicazioni che potessero lasciare presagire lo stop e così noi giocatrici insieme allo staff abbiamo iniziato a cercare rinforzi". Ad agosto, quando la preparazione si avvicina però c’è lo staff tecnico, ci sono calciatrici anche forti ma numericamente servono rinforzi. Il mercato però resta fermo anche dopo il 28 agosto quando scatta la preparazione. Le ragazze chiedono un confronto con i vertici del club che avviene ma durante il summit ad un dirigente della società - stando al comunicato delle ex calciatrici montevarchine - volano frasi pesanti del tipo "con voi femmine non si può parlare". Sta di fatto che l’incontro si chiude senza innesti o soluzioni, anzi: due calciatrici lasciano e si accasano altrove. "Eravamo tutte regolarmente tesserate quindi la società poteva anche opporsi ma non è stato così e di lì a pochi giorni comunicandoci che non avrebbe proseguito l’attività con la prima squadra ci hanno svincolato" prosegue Alessia che vestiva la maglia dell’Aquila fin dalla sua creazione sette anni fa. Inutile dire che le ragazze rimproverano soprattutto il modo e i tempi della comunicazione da parte del club di interrompere l’esperienza femminile con la prima squadra.

La società, chiamata in causa a tal proposito non parla. Bocche cucite e il rimando alla nota postata sui social non volendo aggiungere altro al riguardo e confermando l’impegno a livello giovanile con le tre formazioni femminili (circa 60 atlete) con le quali un domani spera di riprendere il cammino con la prima squadra.