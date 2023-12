Doccia fredda export. Affari in calo dell’8%. L’oro non tira più da giugno in poi

di Luca Amodio

Doccia fredda per l’export Aretino: nel terzo trimestre del 2023 le esportazioni calano dell’8,1% rispetto al 2022. Pesa la battuta di arresto nel settore dei metalli preziosi mentre cresce il reparto della gioielleria e dell’oreficeria, anche se il fatturato è "drogato" dal prezzo dell’oro. A dirlo è il report dalla Camera di Commercio che negli ultimi giorni del 2023 fa la quadra su come sono andate le esportazioni in provincia negli ultimi mesi dell’anno in corso. La buona notizia è che Arezzo mantiene il suo secondo posto in ambito regionale per l’export, secondo soltanto a Firenze, con il suo mastodontico volume d’affari di quasi 8 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2023. Volume d’affari che però non è cresciuto nei primi 9 mesi dell’anno e anzi, mentre tutta la Toscana corre con un’impennata del +8,5%, nella nostra provincia diminuisce lievemente di quasi un punto percentuale. O meglio, a dirla tutta l’export Aretino è stato contrassegnato dal segno positivo fino a giugno per poi subire una brusca battuta di arresto tra luglio e settembre che segna un netto -8,1%.

Il motivo? Il rallentamento dei metalli preziosi che come spiega il presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi "è sicuramente una delle componenti che più hanno determinato il rallentamento dell’ultimo periodo: tra luglio e settembre infatti le esportazioni sono diminuite del 13,6%, scendendo al di sotto della soglia del miliardo di euro".

Diversa, come d’altronde spesso accade, la situazione nel comparto gemello dell’oreficeria e gioielleria che ha registrato un andamento di segno contrario, "nel terzo trimestre infatti le esportazioni sono aumentate del 2%, spingendo il dato dei primi nove mesi ad oltre 2,4 miliardi di euro, in crescita del 4,1% rispetto al 2022", continua Guasconi.

Un rialzo di cui è complice l’aumento del prezzo dell’oro che perde, al netto dei rincaro, lascia invece pressoché stabile la domanda reale nei mercati. Mercati di destinazione della gioielleria aretina che hanno visto alti e bassi nell’ultimo periodo. Il primo grande buyer dei gioielli aretini, gli Emirati Arabi, hanno tagliato i prodotti nel carrello del 9% a differenza della Turchia, ormai secondo acquirente per fatturato, che invece ha fatto registrare un netto +42,8%. Vivace anche l’interesse dall’altra parte dell’Atlantico, con gli States che aumentano la loro domanda del +21% rispetto al 2022".

Bene anche il capitolo moda, altro comparto strategico per il nostro export che spiega Marco Randellini, segretario della Camera di Commercio, registra "nel terzo trimestre una crescita del 2% che porta il bilancio dei primi nove mesi dell’anno a circa 520 milioni di euro in valore assoluto e a +8,7% sul 2022". Situazione diversa nel settore dell’abbigliamento (-0,6% nel terzo trimestre) e dalla pelletteria (-5,8%), che però non intaccano il segno positivo dei primi nove mesi dell’anno: abbigliamento +6,6%, pelletteria +9% e calzature +15,9%. Anche se, conclude Randellini "per il comparto moda le prospettive per il prossimo trimestre invitano alla cautela per l’emergere di alcuni segnali di rallentamento locale che si inquadrano in una generale tendenza nazionale".