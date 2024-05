Divorzio, mezzo secolo dal referendum. La crociata di Fanfani e la sconfitta della Dc

Brezzi

Cinquant’anni fa, per la prima volta nella storia d’Italia, le elettrici e gli elettori sono chiamati a votare per abrogare o confermare una legge approvata dal Parlamento, i cui primi firmatari erano il deputato socialista Loris Fortuna e il liberale Antonio Baslini. La norma promulgata il 1° dicembre 1970 aveva introdotto il divorzio in Italia. Immediatamente si contrappone un Comitato per il referendum sull’abolizione del divorzio, il quale in poco tempo raccoglie più di un milione di firme, soprattutto negli ambienti cattolici tradizionali.

Per oltre tre anni esponenti del mondo cattolico e laico tentano di evitare il referendum: una consultazione dall’esito incerto ma che senza dubbio avrebbe diviso il Paese. Ancora alla metà del 1973 si è convinti di poter superare lo scontro, o meglio, anche in alcuni settori cattolici (forse il Papa Paolo VI per primo) si ritiene che il referendum sia da evitare in tutti i modi. Nel 1973, sulla base del cosiddetto Accordo di palazzo Giustiniani fra i due "cavalli di razza della Dc" Aldo Moro e Amintore Fanfani, la Dc elegge quest’ultimo segretario.

L’obiettivo è rivitalizzare il partito e realizzare una formula politica, quella del centro-sinistra, nella speranza di ristabilire un più stretto legame tra partito e società civile. La scelta del leader aretino è compiuta dalla Dc nella speranza che possa ripetere i successi che lo avevano contraddistinto nella sua "dinamica" guida del partito nel post-De Gasperi, dando vita a una Dc più rispondente al modello di un moderno partito di massa.

Negli anni Settanta, però, Fanfani tenta di ricreare attorno alla Dc maggiori consensi e appoggi, specie da parte di quella gerarchia ecclesiastica conservatrice che nel passato aveva mostrato "freddezza" nei suoi confronti, e, pertanto, vede nella battaglia contro il divorzio lo strumento per ottenere un successo politico che possa rafforzare il partito.

Il fronte filo-divorzista impiegò un po’ di tempo a mettersi in moto, fatta eccezione per il partito radicale che, sotto la guida di Marco Pannella, fece del referendum l’elemento decisivo per la propria presenza e visibilità nel panorama politico. Lo schieramento che voleva mantenere la legge, oltre ad essere assai variegato, dava l’impressione di partecipare senza entusiasmo, condizionato in questo dal partito comunista.

In effetti, in seguito ai tre articoli pubblicati tra il settembre e l’ottobre 1973 dal segretario del Pci, Enrico Berlinguer, in cui avanzava la proposta politica per un nuovo "compromesso storico", sul modello della fase storica successiva alla fine della Guerra mondiale, questo referendum capitava a sproposito, rappresentando un elemento di forte contrapposizione con le masse cattoliche e ciò non avrebbe favorito la nuova proposta politica. I partiti favorevoli al mantenimento della legge si impegneranno maggiormente solo nell’ultima fase della campagna elettorale, anche in conseguenza della sempre maggiore politicizzazione impressa da Fanfani, il quale rispolverò vecchi schemi culturali e uno stile da "crociata".

Aspetti che comportarono un isolamento politico per la Dc, affiancata dai soli neofascisti del Movimento sociale italiano. Cadute le ultime speranze di trovare una mediazione, il referendum è fissato per il 12 e 13 maggio 1974: sulla scheda è stampato il quesito formulato dal Comitato per l’abrogazione della legge, pertanto i contrari al divorzio avrebbero posto la croce sul Sì, mentre i favorevoli sul No.

La Dc segue compatta le posizioni del segretario politico, non cogliendo la realtà assai variegata del cattolicesimo italiano, all’indomani del Concilio Vaticano II. Oltre agli ambienti del dissenso, ci sono ampi strati formati da giovani, sindacalisti, uomini di cultura, che vivono intensamente la nuova religiosità e di fronte a un evento politico assai rilevante sul piano civile. Questi cattolici avvertono l’esigenza di esprimere pubblicamente il proprio pensiero. Lanciano un Appello (17 febbraio 1974) e organizzano il Convegno dei "cattolici per il No", con il quale si evidenzia come, da una parte, attraverso il referendum si potesse creare un possibile "riflusso anticonciliare". Dall’altra, si conferma quale compito dei cattolici la difesa del valore della laicità dello Stato, la riaffermazione dei valori di convivenza civile e di libertà religiosa essenziali in una società pluralistica e democratica.

Sull’altro versante, specialmente nell’ultima fase della campagna elettorale, i fautori del SI esercitano pressioni presso le gerarchie ecclesiastiche per una esplicita dichiarazione a favore dell’abrogazione della legge e sperano in un diretto intervento di Paolo VI, tale da mettere in seria difficoltà la posizione dei cattolici democratici.

Il Papa non interviene. Il risultato referendario segnò una schiacciante vittoria del No, il 59,3% dei voti esprime la volontà di mantenere la legge sul divorzio che, come con una certa enfasi si leggeva sui quotidiani, rendeva L’Italia più moderna. Con maggiore sobrietà rispetto si esprimeva l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Gian Franco Pompei in un dispaccio "riservato e personale" al ministro degli esteri Aldo Moro: "Così esattamente 103 anni dopo la legge delle Guarentigie, il Papato conosce una nuova Porta Pia, come quella e più di quella, per la forza dell’esperienza storica, evitabile".

La società italiana era cambiata. Le trasformazioni economiche e sociali che avevano contraddistinto il paese a partire dalla fine degli anni Cinquanta avevano fortemente inciso sul costume e sui comportamenti della popolazione: non aver colto questi cambiamenti fu l’errore più grave per ampi settori della classe dirigente. La società italiana era divenuta più secolare, ma (secondo il giudizio di Pietro Scoppola nel suo famoso La repubblica dei partiti) il referendum sul divorzio non era stata la causa dei processi di secolarizzazione, piuttosto "il test rivelatore".