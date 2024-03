"DiVociDiDonne", apre la rassegna Gaia Schirò al Circolo Aurora

Il Circolo Culturale Arci Aurora di Piazza Sant’Agostino, in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicanti Del Piccolo Borgo, propone a marzo l’undicesima edizione di "DiVociDiDonne". A Silvio Trotta, in veste di direttore artistico, la regia delle cinque serate di musica tutta al femminile. Da oggi al 29 marzo, il palco del Circolo sarà dedicato alle donne, le mimose non bastano a celebrare la loro creatività e a riconoscerle parte integrante della cultura e della società. "Date alle donne occasione adeguate ed esse possono fare tutto" diceva Oscar Wilde ed è con questo obbiettivo che Silvio Trotta apre un’occasione preziosa di protagonismo e di ascolto ad artiste che sanno raccontare e raccontarsi attraverso la musica."DiVociDiDonne" è una delle tante proposte che il Circolo Aurora propone nel superamento della competizione imperante, del "grandeventismo" dominante per riscoprire il gusto della parola, del gesto e del suono in un incontro semplice tra le persone all’insegna della cultura. Il primo appuntamento è in programma stasera alle 22 con la voce di Gaia Schirò e i musicisti Mino Cavallo alla chitarra e David Domilici alle percussioni con il concerto di presentazione del loro ultimo lavoro discografico "Jacarandà" (Materiali Sonori). "Jacaranda" e` un progetto nato per celebrare la Bossanova a piu` di 60 anni dalla sua nascita con l’incisione della prima samba bossanova "Chega de Saudade", composta da Vini´cius de Moraes e Antonio Carlo Jobim. Partendo dalle origini di questo genere, i musicisti Mino Cavallo e Gaia Schiro` ne hanno esplorato le derivazioni e le influenze sul jazz, arrangiando in modo del tutto personale e inedito brani originali e diverse altre composizioni provenienti da tutto il mondo, cantati in diverse lingue, dai classici jazz-bossa di Tom Jobim e Luiz Bonfa´ ai piu` moderni pop-jazz di Djavan, con elaborazioni in versione bossa di brani pop e rock dai Police a Cornelius e Ichiko Aoba. Ingresso libero con tessera Arci.