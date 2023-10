Divisi dalla guerra uniti dall’orchestra. Emad e Fink: "Parenti sotto Ie bombe"

È la musica a fare ciò che nello scacchiere più fragile del mondo, chi governa non riesce a fare, ormai da decenni. La musica supera le barriere, cura le ferite e lega, anche quando l’angoscia, la paura per i parenti e gli amici che corrono sotto le bombe, in Israele così come in Palestina, amplificano il dolore di due popoli. E lasciano l’Occidente senza parole, incollato alla tv.

Arabi ed ebrei oggi, così come ucraini e russi l’altroieri: è il "miracolo" e pure la forza dell’Orchestra multietnica aretina. Artisti da ogni parte del mondo, compresi dai teatri di guerra che condividono un cammino, mettono in comune una passione e provano a dialogare, anche nei momenti più bui. È il momento che dal 7 ottobre vivono Emad Shuman, libanese, uno dei cantanti dell’ensemble ed Enrico Fink che ne è direttore. Lui è presidente della comunità ebraica di Firenze. Due visioni differenti, unico obiettivo: superare la follia della guerra e riprendere la via, faticosa, del dialogo.

"Ci siamo ritrovati per le prove ma non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci su questa tragedia", spiega Emad col pensiero fisso alla madre Azza che vive a pochi chilometri dal confine con Israele. "Lei sente il rumore dei missili ogni giorno sopra la sua città. È in una condizione di pericolo e nonostante abbia il doppio passaporto, libanese e britannico, non vuole raggiungermi qui perchè dice che se lei si allontanasse e succedesse qualcosa ai nipoti, non se lo perdonerebbe".

Il canale dei contatti è aperto e quotidiano e su quelle frequenze, viaggia la paura di Emad che pensa è addolorato anche per "le vittime civili, da una parte e dall’altra". Molti dei suoi amici vivono a Gaza: "Non c’è più, luce e acqua, la rete internet è saltata sotto i bombardamenti. Conosco palestinesi che stanno in Toscana e non sanno più niente dei loro familiari".

È convinto che "la via d’uscita non è la guerra e il popolo palestinese non è Hamas", bensì il riconoscimento di "due popoli in due Stati, un diritto equivalente che i governanti devono accogliere come unica soluzione al conflitto". Nel tempo, nell’Orchestra multietnica hanno suonato musicisti palestinesi "uno dei quali arrivava da Jenin e abbiamo anche lavorato sui temi del conflitto in Medioriente, con uno spettacolo di Stefano Massimi", spiega Enrico Fink. L’impegno è "tenere un canale di dialogo aperto tra di noi, sviluppare riflessione e confronto su ciò che sta accadendo. Questo conflitto non si è acceso il 7 ottobre, dura da molto tempo".

La "chiave" dell’Orchestra multietnica è "raccontare le convivenze tra culture nella società italiana ed europea. Lo abbiamo fatto per il conflitto tra Ucraina e Russia con una musicista russa che suona con noi".

La musica è lo strumento che mette alla prova e lo fa esigendo risposte dirette e concrete. Senza perdere tempo. Lo fa sul palcoscenico, la sera del concerto, durante le prove, nei momenti di condivisione. Prova a farlo anche adesso, nelle settimane dell’orrore e del buio, non solo tra gli spartiti ma anche "nelle scuole promuovendo il valore del dialogo".

L’Orchestra è "sempre stata il luogo di incontro fra mondi diversi", scandisce Fink. Che pensa agli ostaggi israeliani nella morsa di Hamas ma pure alle vittime palestinesi dei bombardamenti su Gaza.

Emad ha lo stesso pensiero. Cambia la prospettiva dentro la quale hanno sedimentato esperienze ed origini diverse. Ma entrambi vogliono silenziare la guerra e dare voce alla pace. Provano a praticarlo con la forza della musica. Anche se con l’angoscia in gola.