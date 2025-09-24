Disturbi alimentari, open day al San Giuseppino

AREZZOUn pomeriggio per aprire le porte, ma soprattutto per aprire un dialogo. Domani, dalle 16 alle 19, ad Arezzo si terrà l’Open Day del centro di diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, nella struttura di San Giuseppino Sanità, in via Aurelio Saffi 33. L’iniziativa vuole offrire un momento di confronto e informazione su anoressia, bulimia e binge eating, patologie che troppo spesso restano sommerse, minimizzate da chi ne soffre e cariche di dolore per le famiglie.

Durante l’Open Day sarà possibile incontrare specialisti – psichiatri, psicologi, dietisti ed educatori – pronti a rispondere alle domande di pazienti e familiari, e visitare gli spazi dedicati alla presa in carico. Per gli specialisti sarà inoltre un’occasione di confronto con gli operatori del settore dell’Asl, un modo per delineare obiettivi e strategie. "Fondamentale è arrivare a una diagnosi precoce e a un trattamento adeguato – sottolineano i promotori – per prevenire il rischio di aggravamento e cronicizzazione dei disturbi". La partecipazione è gratuita ma con posti limitati: è necessario prenotarsi tramite QR code o al numero 392 2799080 (attivo dalle 10 alle 16). La struttura si trova in zona Ztl, con parcheggio consigliato al Cadorna, a tre minuti a piedi. Un’occasione importante per rompere il silenzio e trovare ascolto, in un contesto curato e pensato per accogliere chi affronta questi disturbi e le loro famiglie.

"Un modo per far emergere il sommerso, per portare alla luce del sole il problema, superando uno stigma purtroppo ancora esistente" spiega l’amministratore Paolo Rosati. La clinica San Giuseppino Sanità è diventata operativa, prima al livello ambulatoriale, a gennaio. Ad aprile ha aperto il centro diurno. Tra poco, il 1° ottobre, un nuovo importante passo avanti, l’apertura della struttura residenziale h24, "Dedicata a pazienti più impegnativi" spiega il direttore sanitario, Mauro Marzi.

Un impegno, quello del San Giuseppino Sanità, che vuole dare una risposta ai disturbi del comportamento alimentare, "Un problema esploso con il Covid e soprattutto con i social, conseguenza dei quali si è abbassata la soglia di chi ne è affetto, dai 14 ai 12 anni" continua Rosati. "Al momento sono venti i pazienti in trattamento: giovani, in età adolescenziale, ma anche persone molto più mature. Tra di loro un solo maschio" spiega il manager della struttura, Niccolò Marzi. Pazienti che arrivano dall’area dell’Asl sud est, ma anche da fuori regione. "Un open day per dire: sappiate che ci siamo, eccoci" conclude Rosati.

