Distrazione e velocità. Il fattore umano incide sul 90% degli incidenti. L’appello ai giovani

Nell’incontro di ieri nella sede dell’Aci sono stati presentati numeri. Numeri drammatici che raccontano di un’impennata di incidenti mortali. Ma si è parlato anche di uno spiraglio di luce, si chiama prevenzione. "Perché il numero di incidenti si deve ridurre nei prossimi anni".

Un auspicio quello del presidente Aci Bernardo Mennini, ma anche l’obiettivo che si posto la Commissione Europea: dimezzamento degli incidenti entro il 2030, azzeramento entro il 2050. I dati che arrivano dalle strade aretine parlano chiaro e dicono che il 90% della responsabilità in un sinistro è il fattore umano, quindi distrazione e velocità. Fattori sui quali si può lavorare, a partire dalle giovani generazioni. Sono loro, giovani studenti delle scuole di Arezzo e provincia, i protagonisti di tutta una serie di progetti, eventi, incontri che da tempo Aci porta avanti. Come "Guida che ti Guido", una serie di incontri, modulati in relazione all’età dei ragazzi, su temi come l’importanza dei sistemi di ritenuta da utilizzare quando si è trasportati in auto; l’uso corretto degli attraversamenti pedonali; l’uso responsabile della bicicletta sulle strade, gli elementi di comprensione necessari alla scelta del mezzo e alla procedura di rilascio delle rispettive patenti di guida e la maggiore consapevolezza dei rischi derivanti dalla distrazione alla guida.

L’obiettivo del progetto è quello di creare nei giovani una maggiore comprensione dell’importanza di adottare comportamenti responsabili quando si è utenti della strada, sia come pedoni che come automobilisti. Il progetto, che solo quest’anno ha raggiunto 1500 ragazzi, intende contribuire alla diffusione di una cultura della sicurezza stradale tra i giovani, per una mobilità più sicura e consapevole. O "Kart in Piazza" il progetto che, mediante l’utilizzo degli innovativi kart elettrici, educa i ragazzi delle scuole primarie al rispetto delle regole, nello sport come nella circolazione stradale.

Sempre ai ragazzi, ma non solo, è dedicata la tre giorni, il 15, 16 e 17 dicembre, alla Casa dell’Energia, durante la quale saranno a disposizione simulatori di guida in Formula 1, rally e guida sicura, con la presenza di istruttori. Insomma è sempre grande l’impegno di Aci per trasmettere ai più giovani la "cultura della sicurezza stradale" e per far in modo che ognuno di loro possa diventare "ambasciatore di comportamenti corretti sulla strada" con gli amici ma anche con i familiari" ha spiegato Angela Gringeri, che cura il progetto. Ma ad offrire un contributo determinante in materia di sicurezza stradale "Dovranno essere anche le nuove tecnologie - spiega il presidente Mennini, con un’accelerata nel rinnovo del parco circolante, quello medio, attualmente in circolazione, è di 15 anni.

Auto, quindi, sprovviste di tecnologie in grado di contenere in modo significativo il rischio di incidentalità. E’ dimostrato come i moderni sistemi di sicurezza potrebbero abbatterlo del 28%. È quindi necessario far conoscere il funzionamento dei nuovi meccanismi e far capire la loro utilità. La sicurezza stradale deve apparire come convenienza per se stessi, e di conseguenza per il prossimo" conclude Mennini.

Gaia Papi