"Dissonanze" La nuova raccolta di Gabriella Paci

"Un viaggio lirico che procede, sempre e comunque, nel segno dell’amore: filo conduttore, pietra angolare, realtà-simbolo, sublime strumento oppositivo alla precarietà esistenziale, paradigma e ‘prius’ dell’intera opera". Così la poetessa e critica letteraria Marina Pratici spiega la nuova raccolta di poesie di Gabriella Paci dal titolo "Dissonanze", pubblicata da Edizioni Helicon per la collana "Le organze". La silloge è la quinta raccolta dell’autrice aretina, co-fondatrice di Wiki Poesia, che da anni ha trovato nella scrittura poetica la forma più congeniale con cui esprimersi. Tutto è nato da un percorso di vita che le ha fatto attraversare il dolore e la perdita: da qui il bisogno di dare voce al suo guardarsi dentro e vivere gli accadimenti cercando nella parola la via per avere risposte. Con la pubblicazione di "Lo sguardo oltre" (Edizioni Aletti) del 2015, "Onde mosse" (Edizioni Effigi) del 2017, "Le parole dell’inquietudine" (Edizioni Luoghinteriori) del 2019 e "Sfogliando il tempo" (Edizioni Helicon) del 2021 Gabriella Paci ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi letterari nazionali e internazionali. La nuova silloge presenta al pubblico una poetessa raffinata, ormai matura, che sa esprimere al meglio le sue innate qualità autoriali.