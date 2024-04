Disegnatore meccanico per industria alimentare

1 DISEGNATORE MECCANICO

Azienda di Sansepolcro cerca disegnatore meccanico progettista per progettazione e disegno di macchine incartonatrici per l’industria alimentare. Gradita Laurea in Ingegneria Meccanica, buona conoscenza della lingua inglese ed esperienza. L’offerta è riservata a Lavoratori art. 18 Legge 68/99. Lavoro full time, a tempo determinato. Conoscenze informatiche: SolidWorks, AutoCAD, MS Office, MS Outlook. Codice: AR-221722. Scadenza: 18 aprile.

2 GEOMETRI Si cercano geometri per società di ingegneria di Castiglion Fiorentino, per progettazione e direzione di lavori in ambito edile, e operazioni topografiche. Lavoro full time, a tempo determinato. Richiesto Diploma Tecnico o Laurea Magistrale e buona conoscenza di software e sistemi specifici. Codice: AR-221701. Scadenza: 19 aprile.