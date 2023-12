Disco verde per il bilancio 57 milioni di investimenti

Semaforo verde per il bilancio di previsione del Comune di Arezzo per il biennio 2024/2026. Il consiglio comunale si è espresso con 19 voti favorevoli e 10 contrari, prima però i numeri e i contenuti che ha riassunto l’assessore Merelli. "Numeri che vanno letti nell’ambito di quella strategia politica che abbiamo delineato con il Dup nello scorso Consiglio Comunale - ha sottolineato Merelli - Per quanto riguarda il 2024, sono oltre 101 i milioni che costituiscono la parte corrente di cui 68 di entrate tributarie e 18 extratributarie. Il resto sono trasferimenti. Possiamo dunque dire che il Comune spende principalmente risorse che recupera dal proprio territorio. Quei 101 milioni sono distribuiti tra 99 milioni di spesa corrente, con i 531 dipendenti come prima voce, mutui ulteriori per poco più di un milione, 1.176.000 euro di spese in conto capitale. Per quanto riguarda la parte capitale, questa ammonta complessivamente a 57.462.000 euro e vi affluiscono anche 6.672.000 euro di ‘accumulo’ proveniente dagli scorsi anni".

Gli investimenti previsti nel 2024, dalle opere pubbliche ai progetti derivanti dal Pnrr, toccano i 57 milioni di euro. La parte del leone, sul lato delle entrate tributarie, come sempre è svolta dall’Imu che quota oltre 27 milioni di euro, 8.110.000 euro proverranno dall’addizionale Irpef, 550.000 euro dall’imposta di soggiorno. "Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, 2,4 milioni euro proverranno dai dividendi delle società partecipate, 2,7 milioni da alienazioni, 6,4 milioni dalle sanzioni per violazioni del codice della strada di cui 934mila rilevate grazie agli autovelox. Il tema dei temi è che tutte le opere pubbliche realizzate ex novo, comprese quelle che deriveranno dal Pnrr, impattano sulle spese future di un Comune in un quadro che inevitabilmente va tenuto sotto controllo. Dopo il taglio del nastro un’opera va gestita e mantenuta. Ecco perché le scelte che abbiamo fatto sono andate in direzione di opere il più possibile sostenibili. La situazione debitoria per mutui toccherà nel 2026 i 22.534.000 euro, una cifra che non desta preoccupazioni per l’ente vista la sua struttura finanziaria" ha concluso Merelli.

Dall’opposizione Michele Menchetti ha toccato spese puntuali, come gli oltre 350.000 euro per la lotta al randagismo e i 303.000 per spese di pulizia e lavanderia, la scomparsa dal piano delle alienazioni di palazzo Carbonati e considerazioni più generali come l’incapacità di capire realmente la spesa per la Città del Natale. Per Luciano Ralli "la parte più rilevante è certamente la quota di risorse destinate ai progetti del Pnrr: intanto è curioso notare che quelle forze politiche che erano perfino contrarie alle risorse europee adesso si trovano a gestirle. Poi c’è un po’ di preoccupazione perché non avete dimostrato in questi anni tutta questa capacità di spesa. Inoltre, non è che traslerete quelle opere in un anno elettoralmente ancora più prossimo come il 2025?".

Matteo Marzotti