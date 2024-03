Disco verde ai pendolari. Il comitato al vertice

VALDARNO

"All’incontro ci saremo e porteremo nuove proposte concrete". Esulta Maurizio Da Re per il sì della giunta regionale alla partecipazione del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima all’incontro del 13 marzo sui disagi della linea ferroviaria Arezzo-Firenze. Il via libera è arrivato ieri mattina dall’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, che ha inoltrato ufficialmente al comitato l’invito a prendere parte al tavolo istituzionale in programma con Trenitalia, Rfi e i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino che si terrà la prossima settimana. La richiesta era stata avanzata martedì scorso dal Comune di Figline e Incisa. Soddisfazione, dunque, è stata espressa dal comitato dei pendolari, che insieme al Movimento Consumatori aveva inviato alla presidente della commissione trasporti De Robertis una richiesta congiunta di audizione urgente. Plaude all’iniziativa la giunta guidata da Giulia Mugnai.

"Ringrazio l’assessore Baccelli, a nome dell’amministrazione comunale, per la celere e positiva risposta fornitaci. Come sottolineato nella lettera e come precisato più volte – ha commentato l’assessore ai trasporti del Comune di Figline e Incisa, Elena Cencetti – riteniamo imprescindibile, in tutti gli step del percorso, il coinvolgimento dei diretti interessati dai disservizi ferroviari. La partecipazione del Comitato, infatti, è indispensabile per la corretta rappresentazione della realtà che, quotidianamente, i pendolari che vivono, studiano o lavorano sul territorio si trovano a fronteggiare nel percorrere la linea ferroviaria Arezzo-Firenze, oltre che per portare avanti proposte concrete per la risoluzione di questi problemi che, purtroppo, anche stamani (ieri, ndr) non hanno mancato di verificarsi".