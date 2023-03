Disco e Fumetto La kermesse dei collezionisti

di Angela Baldi

Appassionati, collezionisti e curiosi sono pronti a darsi appuntamento per la seconda edizione della Fiera del Disco e del Fumetto usato e da collezione. Dopo il grande successo dell’anno scorso, l’associazione culturale Fumetti e dintorni organizza con il patrocinio del comune di Arezzo, la seconda edizione della Fiera del Vinile, Fumetto & Collezionismo con fumetti usati e da collezione, dischi e cd, videogiochi anni 80 e 90. L’appuntamento è per il weekend del 18 e 19 marzo ad Arezzo Fiere in via Spallanzani, dalle 9 alle 19 sabato e dalle 9 alle 18,30 la domenica.

Cosa si può trovare alla fiera? Dischi in vinile e cd di tutti i generi musicali, dal rockal jazz passando per soul e swing, il meglio della musica anni 60, 70, 80 e90, le sigle dei cartoni animati più famosi, le colonne sonore di film e spot pubblicitari. Sul fronte fumetti spazio ad usati e da collezione con Tex, Zagor, Diabolik, l’Uomo Ragno, Topolino o DylanDog, ma anche uscite recenti. Si potranno completare mancoliste e chi lo vorrà, potrà anche vendere i propri fumetti o dischi oppure acquistare da esperti del settore fumetti e vinili. I partecipanti potranno anche solo farsi fare una valutazione e scoprire se hanno in casa un "tesoretto".

Spazio poi a giochi di tutti i tipi: dai vecchi Nintendo, ai giochi da tavolo, play station, giocattoli vecchi e recenti, Subbuteo e cartoline. Presenti anche i banchi di album figurine anni 708090, e Manga vecchi e nuovi, per tutte le tasche, per tutti i gusti e per tutte le età.

Sabato 18 sarà al palaffari il disegnatore di Diabolik Riccardo Nunziati incontrerà gli appassionati dalle 10 alle 17 e con l’occasione parlerà dell’inedito di marzo da lui disegnato, dedicato ai 60 anni di Eva, inoltre porterà una "chicca" per gli appassionati, dedicata alla seconda edizione della manifestazione aretina che i collezionisti potranno accaparrarsi facendone richiesta, ma solo i primi 100. Mentre domenica 19 dalle 15 alle 18, lo storico disegnatore di Tex Fabio Civitelli con il collega Rossano Rossi e Giancarlo Valdambrini incontreranno gli appassionati presentando le nuove avventure dell’eroe della Bonelli. All’esterno l’area street food. Ingresso 5 euro.