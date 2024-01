Discesa demografica anche a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 24 gennaio 2024 – In linea con i dati nazionali, continua a diminuire la popolazione anche a Castiglion Fiorentino.

Dai dati in nostro possesso, siamo infatti passati dai 12.999 abitanti del 2022 ai 12.950 nel 2023 registrando un calo di 49 unità. È questo il quadro di fine 2023 per la città di Castiglion Fiorentino che, come detto, segue l’andamento del contesto demografico nazionale: sebbene anche i deceduti siano diminuiti rispetto all’anno precedente, con un minor numero di nascite, la popolazione castiglionese si attesta sotto i 13mila abitanti.

Analizzando nel dettaglio i dati, si riscontra che i nuovi nati, da 4 anni a questa parte, si fermano sempre sotto le 100 unità: nel 2020 sono stati 87 (46 maschi e 41 femmine), nel 2021 sono stati 94 (36 maschi e 58 femmine), nel 2022 sono stati 83 (47 maschi e 36 femmine) e nel 2023 sono stati 68 (40 maschi e 28 femmine).

Mentre i deceduti, che negli anni precedenti crescevano senza sosta (nel 2020 sono stati 156 con 74 maschi e 82 femmine, nel 2021 sono stati 171 con 82 maschi e 89 femmine, nel 2022 sono stati 173 con 88 maschi e 85 femmine), nel 2023 si sono fermati a 146 persone (64 maschi e 82 femmine).

Siamo passati, quindi, dalle 12.999 unità del dicembre 2022 alle 12.950 del 2023 con 6404 maschi e 6546 femmine di cui 1274 stranieri (587 maschi e 687 femmine). Per quanto riguarda l’immigrazione si segnalano, infatti, 323 nuovi iscritti per immigrazione e 294 cancellati per emigrazione. Infine 59 stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana (31 maschi e 28 femmine).

"Un trend di decrescita demografica che, oramai, non ci sorprende più, ma di cui bisogna prendere atto per impostare le politiche sociali dei prossimi anni" chiosa il sindaco Mario Agnelli.