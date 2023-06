Discarica di Levanella Dopo 5 anni la soluzione Diventerà un’area sportiva

di Maria Rosa Di Termine

Ci sono voluti cinque anni, tra sequestro, indagini e carte bollate, ma adesso si avvia a soluzione la vicenda del deposito dei materiali di risulta dei lavori di ristrutturazione realizzati a suo tempo nel centro storico di Montevarchi, nell’ambito degli interventi previsti dal Piuss, il Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile. La vasta area attigua al cimitero comunale e al giardino pubblico del popoloso quartiere di Levanella nell’aprile del 2018 fu oggetto di un esposto dei residenti preoccupati che tra gli scarti accumulati si potessero nascondere anche residui nocivi per la salute e in particolare eternit. E gli inquirenti un anno più tardi chiusero l’inchiesta etichettando la zona come una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi con l’avvio di un procedimento penale a carico di tre tecnici del municipio e dei legali rappresentanti della ditta esecutrice delle opere, la De.Co. srl di Fiano Romano. In questi giorni la svolta perché sarà Palazzo Varchi ad accollarsi l’onere di ripulire l’ex cantiere visto che l’impresa, sollecitata più volte ad intervenire, non ha mai ottemperato. L’amministrazione Chiassai Martini, dopo aver comunicato all’azienda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, infatti, è rientrata in possesso delle aree che, grazie a un finanziamento di più di 1 milione 754 mila euro del Pnrr, ospiteranno il polo sportivo atteso da molti anni e rimasto sempre fermo al palo.

Ad imprimere un colpo d’acceleratore all’iter è stata proprio la necessità di disporre di nuovo di quelle superfici per avviare la procedura di gara – e il progetto è ormai vicino alla fase esecutiva - dell’impianto destinato a diventare punto di riferimento per calcio e ciclismo giovanile e amatoriale e per l’educazione motoria degli alunni della nuova primaria inaugurata nel 2021 e del futuro plesso 0-6. Nel maggio scorso il Tribunale di Arezzo, attraverso il Comando dei Carabinieri Forestali della caserma cittadina, ha autorizzato il Comune ad accedere all’area per liberarla dal materiale presente, asfalto, calcinacci e scarti di edilizia. "Non si tratta di una bonifica, ma di pulizia e sgombero di rifiuti inerti – è stato precisato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale montevarchino – perché in quell’area sono state eseguite da tutti i soggetti competenti, Arpat inclusa, diverse caratterizzazioni del terreno e mai si è parlato di sostanze inquinanti". L’ente ha già individuato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che dovrà provvedere alla ripulitura. In seguito saranno svolte le analisi di verifica sui terreni propedeutiche ad autorizzare il dissequestro. Costo complessivo dell’operazione più di 100 mila euro e gli amministratori hanno già annunciato che si rivarranno sulla ditta per recuperare i soldi sborsati.