"Discarica a cielo aperto". Civici su Ponte alle Forche

Una discarica a cielo aperto al Ponte alle Forche. La situazione di degrado è stata resa nota dalle Liste Civiche Sangiovannesi, che hanno preparato una specifica interrogazione al sindaco Valentina Vadi in vista della prossima seduta del Consiglio comunale. Grazie alle segnalazioni d alcuni cittadini, il gruppo di opposizione ha potuto constatare che l’area adiacente all’ex bricchettificio del quartiere a nord della città viene utilizzata impropriamente come discarica abusiva, anche di rifiuti speciali. Dopo aver spiegato che l’ingresso della pista ciclabile per Vacchereccia non ha più la sbarra che limitava l"accesso all’area in cui è presente il cumulo di rifiuti e dopo aver verificato che nella zona sono presenti due cartelli che segnalano l’esistenza di telecamere di videosorveglianza, gli esponenti della minoranza intendono porre una serie di quesiti all’amministrazione comunale. I civici hanno infatti chiesto se il primo cittadino è a conoscenza della presenza di questa discarica abusiva, se le telecamere richiamate dalla cartellonistica sono presenti e sempre in funzione, se gli autori delle infrazioni sono stati individuati, quando l’amministrazione intende far rimettere in funzione la sbarra che dovrebbe limitare accessi non consentiti e quando intende organizzare la bonifica della discarica. Si tratta dell’ennesimo episodio, in Valdarno, ad opera dei soliti ignoti. Un grave segno di inciviltà, considerando che in tutto il comprensorio è attivo un servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Situazioni simili hanno coinvolto negli anni anche altri comuni valdarnesi, colpiti da incuria e maleducazione a danno della collettività.