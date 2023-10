Disagi senza fine all’ospedale : "Mancano ancora quattro primari"

Tornano ad accedersi i riflettori sulle criticità ancora presenti in alcuni reparti dell’ospedale della Gruccia dove la carenza di personale finisce, tra l’altro, per allungare le liste di attesa. A fare il punto della situazione la Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno dopo il recente confronto con la direzione sanitaria della Asl Toscana sud est indetto per capire quali delle richieste avanzate a fine luglio dalla presidente Valentina Vadi al direttore generale Antonio D’Urso e a quello sanitario Simona Dei siano state evase. In cima alla lista dei desiderata la nomina dei responsabili delle Unità Complesse. "Devono essere banditi rapidamente 4 concorsi – ha sottolineato Vadi – per sostituire i primari, già in pensione o che vi andranno o in trasferimento nel giro di pochi mesi, di chirurgia, radiologia, pediatria, punto nascitaginecologia-ostetricia". Preoccupa soprattutto il percorso nascita, a partire dal punto nascita-ginecologia e ostetricia, ancora senza primario, con personale sotto organico e tempi dilatati per ottenere le prestazioni dall’infanzia fino al consultorio. Ebbene, la direttrice Dei ha informato i primi cittadini valdarnesi che al momento l’unico concorso bandito con data di scadenza delle domande è proprio quest’ultimo, mentre per gli altri le procedure necessarie sono state attivate e inviate a Regione e ad Estar. Immediata, allora, la richiesta dei sindaci all’Azienda di stilare e inviare a breve un calendario con la tempistica almeno indicativa dei concorsi e del successivo insediamento dei nuovi primari. Resta in ballo anche la questione del pronto soccorso che, dopo la chiusura del reparto "gemello" del Serristori di Figline e l’inevitabile aumento del numero di accessi, è in sofferenza per la mancanza di operatori.

Quanto ai lavori di ampliamento e ai relativi investimenti la Asl ha spiegato che ad oggi non ci sono le coperture finanziarie per gli arredi del primo lotto e per realizzare il secondo. L’argomento sarà comunque affrontato in un prossimo incontro con il direttore amministrativo della Asl a novembre. "Ho appreso dalla stampa del trasferimento della dottoressa Dei – ha concluso Vadi - e non nascondo una certa preoccupazione in relazione agli impegni presi. Mi auguro che il facente funzione garantisca continuità rispetto al percorso definito dalla Conferenza dei sindaci. Noi continueremo a vigilare perché gli accordi vengano rispettati e l’ospedale possa avere personale, risorse tecnologiche e ambienti adeguati per rispondere ai bisogni di salute del territorio". +