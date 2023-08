Disabile muore in piscina Un infarto non gli dà scampo

CASTIGLION FIORENTINO

Tragedia alla piscina comunale di Castiglion Fiorentino. Muore per un arresto cardiaco a 61 anni: la vittima è un disabile residente a Cortona, originario del Senese. L’uomo era ospite del Cam, la residenza assistita per persone con disabilità che opera nel Cortonese e che nell’impianto sportivo svolge attività ricreative. Ieri mattina, verso le 10,30, il sessantenne si trovava in acqua, nella piscina più grande dell’impianto sportivo: aveva fatto a nuoto già alcune vasche. Stava ancora nuotando lungo la corsia quando i bagnini hanno notato che si era fermato all’improvviso: subito il personale della Virtus Buonconvento, che gestisce la piscina, si è tuffato per recuperare l’uomo a cui sono stati prestati immediatamente i primi soccorsi a bordo piscina. Insieme a loro anche un medico dell 118 che fuori dal servizio stava trascorrendo una mattina in piscina. Il professionista ha partecipato alle operazioni di soccorso. Nel frattempo è partita la chiamata al 118. Le manovre sia manuali che con l’utilizzo del defibrillatore, già istallato nella piscina castiglionese, sono andate avanti per circa venticinque minuti: fino all’arrivo dei mezzi di emergenza urgenza dell’Asl. Sul posto sono arrivate ambulanze dell’Avis da Foiano e l’infermierizzata della Misericordia da Monte San Savino.

In volo sopra il paese del Cassero anche il Pegaso che era atterrato allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino, proprio nei pressi della piscina, rientrato però alla base una volta arrivata la tragica notizia della morte delsessantenne. Il personale sanitario ha proseguito le manovre di rianimazione ma l’uomo non ha mai dato segni di ripresa: ogni tentativo è stato vano.

Agli operatori del 118 non è rimasto che constatare il decesso del sessantenne cortonese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri i della stazione di Castiglion Fiorentino e di Foiano per gli accertamenti. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in acqua ma non ci sarebbe stata alcuna congestione o altro malore a provocare la morte. In altre parole. secondo i primi accertamenti, l’uomo non sarebbe annegato, ma colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

La salma è stata trasferita in giornata all’ospedale San Donato di Arezzo, a disposizione del magistrato di turno: il pubblico ministero Emanuela Greco valuterà se disporre l’autopsia.

