Direzione India per la Italfimet: l’azienda sarà protagonista al JMAIIE

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Direzione India per la Italfimet. L’azienda di Monte San Savino parte alla volta della metropoli di Mumbai dove sarà protagonista del JMAIIE, il più grande evento internazionale dedicato a macchinari e impianti per l’industria dell’oro e del gioiello che da venerdì 7 a lunedì 10 febbraio rinnoverà un’occasione di incontro e di confronto al Bombay Exhibition Centre tra produttori di tutto il Sud Est Asiatico.

La Italfimet sarà presente alla fiera con un proprio stand per presentare le principali novità in termini di impianti e processi per la galvanica, con l’obiettivo di ampliare i propri orizzonti commerciali in un mercato in forte sviluppo come quello indiano.

Nata nel 1992 e forte oggi di oltre cinquanta dipendenti, questa azienda dedicherà una particolare attenzione soprattutto alle più recenti soluzioni sviluppate per affermare principi di economia circolare e di sostenibilità attraverso la progettazione di trattamenti a circuito chiuso per ridurre la dispersione di metalli preziosi e per favorirne il conseguente recupero.

La Italfimet, in quest’ottica, è tra le realtà maggiormente innovatrici del panorama mondiale: la sinergia tra il laboratorio chimico e il reparto tecnico-ingegneristico ha infatti permesso di brevettare nuove tecnologie per perseguire l’efficientamento dei processi galvanici nei settori di gioielleria, oreficeria, bigiotteria ed elettroformatura preziosa in oro e in argento, perseguendo qualità dei prodotti, rispetto delle normative e tutela di persone e ambiente.

«Il 2025 - commenta Diego Liberatori, responsabile commerciale estero, - ha preso il via con le soddisfazioni raggiunte a VicenzaOro che hanno testimoniato la ripresa e il dinamismo del settore. La nuova tappa sarà a Mumbai dove saremo ambasciatori dell’innovazione “made in Italy” con l’ambizione di avviare nuove relazioni commerciali per consolidare e ampliare la presenza in un mercato vasto ed eterogeneo come quello indiano e, in generale, del Sud Est Asiatico».