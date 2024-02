"Dipendenze Stop!" al liceo scientifico. Il ciclo di incontri con le pari opportunità

Ha preso il via al liceo scientifico Redi il calendario d’incontri "Dipendenze Stop!" e l’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini sottolinea come "vada fatto un plauso alla dirigenza dell’istituto scolastico e al Centro sportivo italiano per avere messo in piedi un ciclo che coinvolge un gran numero di classi e di studenti e un relatore importante come il medico Alessandro Papini. Per la valenza educativa dell’evento, l’assessorato alle pari opportunità ha concesso un contributo, consapevole che le dipendenze nelle quali possono cadere i giovani, soprattutto in età adolescenziale, si configurano a volte come vere e proprie schiavitù. È un segnale di attenzione e uno stimolo per ragazzi e adulti affinché capiscano le implicazioni di certe scelte, che possono avere ricadute anche in età adulta e che non vanno trattate solo dal punto di vista sanitario. Rispetto a qualche decennio fa, si è abbassata la fascia anagrafica in cui le dipendenze cominciano a manifestarsi mentre le differenze di genere tendono a scomparire. Si tratta di problemi che non possiamo nascondere e che vanno affrontati a partire dalle famiglie, con la scuola e il terzo settore capaci di fornire un contributo fondamentale". Le date degli incontri in aula magna: 27 e 29 febbraio, 11 marzo, 24 aprile, 2 maggio.