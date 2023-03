Dimissioni di Alberti oggi nel consiglio

La surroga della dimissionaria Rosalba Alberti di "Adesso-Riformisti per Sansepolcro", forza di minoranza, è il punto all’ordine del giorno che caratterizza l’odierna seduta del consiglio comunale, con riunione fissata per le 18. Al suo posto entrerà Michele Gentili, già coordinatore del movimento. Da "Borgo al Centro", gruppo di maggioranza, un attestato di stima nei confronti della Alberti: "Non entriamo nel merito della decisione, ma in attesa che le motivazioni vengano rese note a noi preme ringraziare il consigliere Alberti per l’impegno sin qui profuso. Da esponente della minoranza ha svolto il suo incarico secondo i dettami propri del ruolo ricoperto. Un’opposizione mai becera o precostituita, ma improntata sempre all’obiettivo di stimolare la maggioranza".