Diga di tronchi in strada per il maxi-colpo. Nuovo assalto all’oro, bottino milionario

AREZZO

Una manciata di minuti per sfondare il cancellodi un’azienda orafa e portare via gioielli per un milione di euro. Un colpo studiato nei minimi dettagli e nesso a segno, con ogni probabilità, dopo un’analisi delle dinamiche della Multiform di Quarata, da più di cinquant’anni nome significativo nella galassia aretina dell’oro.

Tutto comncia nel cuore delle notte: le 3 fra giovedì e venerdì. Un commando di almeno dieci persone decide l’azione e la porta a termine. Blitz nello stabilimento nella zona industriale della frazione: nel mirino cancello e porta d’ingresso, per poi passare alla fase due del colpo.

I banditi hanno utilizzato una utilitaria, una Lancia Y rubata, come ariete per aprirsi un varco nel cancello esterno. Stessa operazione poi per abbattere il portone principale. L’allarme che scatta. Loro, sono in tre incappucciati, che entrano. Movimenti rapidi, ma senza curarsi troppo della sirena che sta suonando all’impazzata nella notte e intanto ha lanciato il segnale alle guardie giurate di Sicuritalia e al cellulare di uno dei tre titolari della Multiform, Lorenzo Farsetti. Mancano cinque minuti alle 3 quando il suo telefono suona e si accende. In scena, in diretta, un film da brivido: l’assalto alla sua azienda. Intanto i tre sono arrivati nel cuore dello stabile, dove ci sono le due cassaforte. Le fanno saltare con l’acetilene. All’interno ci sono circa trenta chili di catene d’oro già lavorate. Hanno un valore che si aggira intorno ad un milione di euro. Loro, in appena otto minuti, mettono a segno quel colpo, chissà quanto studiato al tavolino. Si intascano l’ingente bottino e fuggono su una o più auto, giusto con pochi minuti di anticipo sull’apparato di sorveglianza. Minuti preziosi, anche quelli calcolati al secondo. Sapevano bene che l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stato ostacolato, anche quello faceva parte del loro piano. La banda risale a bordo della Lancia Y, poi l’abbandona nel piazzale di una delle tante ditte della zona. Il resto lo immaginiamo, con ogni probabilità ad aspettare i tre c’erano due auto. Il gruppo criminale, come spiegato dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, doveva essere composta da circa dieci persone. Sì, perché prima di aver dato l’assalto alla ditta, i malviventi hanno messo in scena una tecnica ormai classica, vista e rivista da queste parti: con dei tronchi d’albero hanno bloccato le strada d’accesso alla ditta. Lo hanno fatto in tre punti: sulla Setteponti, all’inizio e alla fine della zona industriale e nella via per arrivare alla fabbrica. Così facendo hanno rallentato l’arrivo del titolare che, ricevuto il messaggio di allarme, non ci ha pensato su un attimo, è salito in auto e si è diretto verso la sua azienda, oltre che del vigilantes e dei carabinieri. Sono loro a condurre le indagini, al vaglio le immagini delle telecamere interne dell’azienda che hanno immortalato tre persone incappucciate. C’è poi l’auto abbandonata e forse altre telecamere dislocate nella zona industriale. Sul tavolo gli inquirenti hanno una tecnica ormai collaudata nel tempo, utilizzata in passato in altri raid analoghi, compreso quello di un anno fa, non andato a segno, alla Top Gold di Castelluccio, nel comune di Capolona. Anche in quel caso erano le 3 di notte e tre persone mascherate avevano cercato di fare irruzione all’interno della ditta, sfondando la porta di ingresso usando un’automobile come ariete. Loro, per sbarrare la strada, utilizzarono un’auto e un cassonetto. Ma, in questo caso, allo scattare dei sensori esterni dell’allarme, si erano dati ad una rocambolesca fuga attraverso la campagna, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.