Differenziata: Anghiari, un Comune "riciclone" nella Valtiberina

Oltre a essere uno dei Borghi più Belli d’Italia, ma soprattutto una "perla" della Valtiberina e della Toscana, Anghiari sta sempre più diventando anche un Comune riciclone per ciò che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. A parlare sono innanzitutto i numeri: nel 2019 il dato era pari al 39,60%, nel 2022 era già sensibilmente salito al 52,31% e il parziale del 2023 tocca al momento il 54,27%. "Il tema della raccolta dei rifiuti è decisivo per un paese come il nostro, di conseguenza non possiamo esimerci dal renderlo sempre più bello, pulito e decoroso". Questo il commento del vicesindaco di Anghiari, Claudio Maggini (nella foto), nella sua veste di assessore all’ambiente. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è dal 2013 in gestione a Sei Toscana. "Dopo la raccolta della frazione organica – prosegue Maggini - l’obiettivo per il 2026 concordato con il gestore è quello del graduale passaggio dalla raccolta incentrata sui normali cassonetti al servizio tramite i "cassonetti intelligenti" per categoria di rifiuto, riducendo al minimo l’indifferenziato". Perché cassonetti "intelligenti"? Perché si tratta di contenitori a scomparsa, azionati da pistoni idraulici, per cui l’impatto è zero. Ogni tipologia di rifiuto è contraddistinta da un colore. "Ne collocheremo in totale nove nel centro abitato di Anghiari – ha precisato il vice di Alessandro Polcri – e, tanto per fornire qualche indicazione, uno andrà vicino alla chiesa della Propositura, uno nelle vicinanze del palazzo comunale, uno alle logge, uno nella zona dell’ascensore e due in viale Antonio Gramsci. Ognuno avrà divisi i contenitori per organico, vetro, plastica e carta".