Difesa della sanità pubblica e assitenza Dibattito con il presidente della Regione

La sanità sarà al centro dell’incontro con il presidente Eugenio Giani organizzato da La fabbrica delle idee, Acli, Arci, Calcit, Fondazione Cesalpino e l’adesione del centro "Basaglia", dei sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil e dei sindacati medici Anaao e Cimo. L’incontro, che si terrà domani alle 17.30 all’Hotel Minerva, ha alla base un documento, predisposto dai promotori, che si fonda su alcuni punti. La difesa della sanità pubblica per garantire l’universalità e la gratuità dell’assistenza in un momento di pericolosa riduzione dei finanziamenti pubblici. Altro punto: il sistema sanitario regionale, dopo anni, necessita di un controllo, una verifica, in particolare del modello organizzativo per superare la gestione monocratica, accentrata, ed introdurre un modello decentrato, accorciando le linee di comando e con il coinvolgimento dei professionisti e dei territori nelle scelte. E poi un focus su Arezzo: la ripartizione delle risorse e degli investimenti deve avvenire in base ai residenti sulla base di quote pro capite e non su serie storiche sconosciute; e poi riorganizzazione della rete ospedaliera con una chiara definizione della mission negli ospedali. E ancora: valorizzazione dell’area del Pionta. la zona presenta, oltre ad aree per attività ricreative e culturali, spazi e volumetria per ospitare servizi sociosanitari e attività formative. E infine, le liste di attesa.