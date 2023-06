Dietro i giganti risalgono i biancoverdi Chimera in forma, cresce Paffetti

Due giornate a punteggio pieno: Cicerchia e Scortecci sono sempre andati forte ma stavolta suonano come infallibili. Quattro centri in due su quattro tiri domenica. Cinque centri in due su cinque tiri ieri. Se le prove non dovessero scivolare sotto la pioggia forse saranno loro stessi a colpire almeno un 4, così, a livello scaramantico.

E i loro rivali? Sant’Andrea, dopo qualche esitazione al debutto, sta aggiustando il tiro, sotto l’occhio attentissimo di Martino Gianni, tornato a rivestirsi di bianco e di verde. Tommaso Marmorini fa due gare e sono due cinque, perfino cambiando cavallo, nella giornata di prove dedicata alla messa a punto dei destrieri.

Il giovanissimo Saverio Montini di carriere ne fa tre: un tiro scivola sul 2, gli altri coprono il bersaglio grosso. L’inverno tra le mani dello storico re della piazza comincia a portare frutto, anche se le "pecore", per loro come per tutti, si contano solo sabato.

Porta Crucifera intanto assiste alla crescita continua di Niccolò Paffetti: la dirigenza ha puntato tutto sul giovane e lui comincia a dargli ragione. Era partito bene lunedì, si sta confermando: a cavallo della sua Rosa de moscheta, fa tre carriere e due si concludono sul centro, con la terza comunque su un rodato 4. Lorenzo Vanneschi, dopo la paura della caduta di lunedì, sta cercando nuove sicurezze: prende un 4 ma sembra rinfrancato, il cavaliere c’è tutto, come confermano le cifre, ed è pronto a risalire l’onda.

Porta del Foro si conferma in forma. Davide Parsi mettere a segno due centri: lascia la sua Nuvola, monta Biancaneve ma la favola continua. Zitto zitto è a punteggio pieno anche lui, proprio come i marziani Cicerchia e Scortecci: il primo degli umani è lì, ad un passo dal successo. E al suo fianco Francesco Rossi fa un altro 5, dopo quello di lunedì, e il 2 non sciupa la festa.

E tra le riserve? C’è chi cammina e chi corre. Taverni e Pineschi sembrano aver imparato dai maestri: 5 centri in una sera su sei tiri, impressionante. A Sant’Andrea al centro lunedì di Bruni risponde Tavanti. Anche Bennati di Porta Crucifera assaggia il cuore del bersaglio, dalle parti di Porta del Foro a centrare il 5 è Gabelli sul suo Oliver. Come le ciambelle non tutti i tiri riescono con il buco. Ma il profumo cresce.

Alpi