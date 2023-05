Dieci regole per imparare a vivere sani In campo il piano Giona per i ragazzi

Imparare i corretti stili di vita a cominciare dalla scuola. È questo l’obiettivo del progetto "Giona 2023", giunto alla sua ottava edizione.

Un progetto promosso da Asl, Calcit e Rotary Club. Il programma di iniziative coinvolge gli studenti di quattro istituti scolastici (scuola media Francesco Severi, Itis Galileo Galilei, Liceo Scientifico Redi, Liceo Artistico Piero della Francesca) che si sono cimentati in una serie di elaborati finalizzati a diffondere i principi legati ai corretti stili di vita in chiave di prevenzione delle malattie.

Prevenzione primaria da perseguire sin da giovani attraverso l’attuazione dei corretti stili di vita da cui dipende la nostra salute. Quindi stop a fumo e alcool e sì ad alimentazione corretta e attività fisica. Non solo corretti stili di vita ma anche l’importanza di sottoporsi a screening e vaccini fanno parte del progetto Giona 2023.

"Dallo scorso anno", spiega Giancarlo Sassoli, presidente Calcit, "abbiamo puntato la nostra attenzione anche sull’ambiente, focalizzandoci sul rispetto del pianeta e l’importanza del riciclo come aspetti legati al mantenimento della salute. Da otto anni Calcit investe sull’importanza della prevenzione primaria e secondaria mettendo in campo iniziative come quella in programma il 29 maggio e aggiungendo alle attività di donazione e assistenza anche la diffusione dei corretti stili di vita".