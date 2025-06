Dieci nuovi agenti al commissariato. Nisini: "Più controlli e sicurezza"

Dieci nuovi agenti di Polizia saranno assegnati al Commissariato di Montevarchi. La notizia arriva direttamente dal Ministero dell’Interno ed è stata accolta con grande soddisfazione dalle istituzioni locali e dalla deputata toscana della Lega, Tiziana Nisini, che ha espresso il proprio apprezzamento per la misura, ringraziando il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni. "In arrivo nuovi rinforzi per la sicurezza nel territorio di Arezzo – ha dichiarato Nisini –. Il Viminale ha infatti assegnato al Commissariato di Montevarchi altri 10 operatori, a garanzia della tutela della legalità per tutti i cittadini. Dopo l’approvazione del decreto Sicurezza, l’impegno della Lega si dimostra ancora una volta con i fatti. Con buona pace della sinistra, le cui chiacchiere stanno a zero". Soddisfazione anche da parte del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, che ha definito l’intervento "un passo concreto per aumentare la sicurezza della città e del Valdarno".

"Si tratta di un’ottima notizia per la nostra comunità – ha sottolineato –. L’arrivo di un numero così significativo di agenti rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della sicurezza e della legalità in un’area vasta e complessa come quella del Valdarno. Desidero ringraziare in modo particolare l’On. Tiziana Nisini per l’impegno costante su questa tematica, insieme al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni per l’attenzione riservata al nostro territorio". Il sindaco ha inoltre evidenziato come questo potenziamento arrivi dopo decenni di depotenziamento del Commissariato, segnando un cambio di rotta significativo: "Finalmente viene riconosciuta la specificità di un’area che conta oltre 100.000 abitanti, con un tessuto economico articolato, importanti realtà industriali, numerose piccole e medie imprese e un indotto produttivo di rilievo nazionale. Le infrastrutture strategiche che hanno favorito lo sviluppo economico e sociale del territorio hanno però anche aumentato la vulnerabilità del Valdarno rispetto ai fenomeni criminali. Questo provvedimento – ha concluso - è un segnale concreto che accogliamo con favore, pensando prima di tutto alla sicurezza dei cittadini e alla tutela delle tante attività economiche del nostro territorio". "Grazie all’intervento di Piantedosi e del sottosegretario Molteni sono stati assegnati nuovi agenti per il controllo del territorio e per prevenire reati" ribadisce anche Gianfranco Vecchi segretario provinciale della Lega.