Dibattito pubblico su Podere Rota "Quando la richiesta di chiusura?"

Un dibattito pubblico su Podere Rota. Lo hanno chiesto, al Pd cittadino, le liste civiche sangiovannesi, per mettere a conoscenza i cittadini sugli ultimi sviluppi che interessano il polo impiantistico terranuovese.

La convinzione del gruppo di minoranza è che gli investimenti nell’area della discarica stiano andando avanti e portano, a corollario delle loro tesi, gli atti della Regione Toscana ed i progetti presentati "nel più totale silenzio del Partito che governa la città, la Provincia e la Regione, e più in generale di tante forze politiche, che spesso con il Pd si becchettano ma che altrettanto spesso con il Partito Democratico banchettano". Riguardo alle polemica con la maggioranza sangiovannese, i civici hanno sottolineato che il comunicato del Pd di pochi giorni fa "è stato, segnato da un nervosismo e da una aggressività fuori dall’ordinario".

Per l’opposizione il quadro è chiaro. "C’è un gestore, Sei Toscana, una giunta regionale ed una amministrazione comunale (quella terranovese) che con insistenza, limitata solo dall’intervento della magistratura, cercano una via per continuare lo sfruttamento del sito di Podere Rota – ha detto il movimento civico.

E c’è una giunta, quella sangiovannese, ed un partito, quello Democratico, che disciplinatamente si mette "in fila" allo sportello reclami aperto dal dipartimento ambiente ed energia della Regione Toscana, senza una sola parola, una sola protesta, un solo atto politico ed istituzionale ed una sola richiesta netta e chiara di chiusura tombale del sito, di avvio della bonifica e di riconoscimento di un indennizzo alla nostra città".

I civici hanno ricordato anche gli esposti presentati in tutti questi anni, la presa in carico delle segnalazioni quotidiane dei cittadini, e il coinvolgimento, per le problematiche emerse, di tutte le sedi istituzionali e politiche possibili fino ad arrivare al parlamento europeo.

"Senza dimenticare – hanno sottolineato – il lavoro immane svolto dalla consigliera Catia Naldini e dal Comitato, sostenuti dalle liste civiche, sia di San Giovanni che dei comuni limitrofi. Perché il Pd sangiovannese, con il sindaco in testa, non ha mai fatto una sola richiesta politica ufficiale alla regione per la chiusura definitiva di Podere Rota? – Si sono chiesti i civici – La risposta temiamo sia sempre la solita: prima di tutto si obbedisce al partito ed ai suoi interessi, poi si pensa ai cittadini".