"Diamine!" c’è Maria Cassi Il brivido jazz degli Antei

Diamine! è una tipica espressione toscana per esprimere certezza ed entusiasmo, gli stessi che Maria Cassi ci vuol trasmettere con l’adattamento dell’opera di Camille Saint-Saëns per piano, contrabbasso e voce. Prosegue così la stagione di prosa del Teatro degli Antei di Pratovecchio organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune con il contributo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Questa sera alle ore 21 è in programma "Diamine!", lo spettacolo prodotto dalla Compagnia Maria Cassi e dal Teatro del Sale Firenze e portato in scena da Maria Cassi con Leonardo Brizzi al pianoforte e Nino Pellegrini al contrabbasso. Uno spettacolo che riunisce lo storico duo "Aringa e Verdurini" ovvero il maestro Leonardo Brizzi al pianoforte e Nino Pellegrini al contrabbasso.

Quadri dedicati agli animali si alternano a pura comicità e momenti lirici accompagnati dalla musica di Saint-Saëns che si spinge in sonorità melodiche e jazzistiche in stretta complicità con un partner con cui Maria Cassi ha condiviso per più di venti anni numerosi palchi italiani ed internazionali.

Uno spettacolo divertente, arguto e intelligente e per ogni età che, ancora una volta, esprime il grande amore per il teatro e per la musica come forme di libertà emotiva e culturale, nutrimento essenziale e necessario senza il quale non può esistere una profonda, umana e consapevole crescita.

La stagione degli Antei proseguirà poi con Bloccati dalla neve di Peter Quilter, con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, lo spettacolo è in programma giovedì 2 marzo alle 21. Sabato 18 marzo alla stessa ora va in scena L’Ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo. Un testo di Claudio Fava, per la regia di Chiara Callegari, con Simone Luglio e Giovanni Santangelo. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino raccontati nella dimensione più autentica e quotidiana, che nulla toglie al senso della loro battaglia, ma li completa come esseri umani.

Chiude la stagione degli Antei, sabato 1 aprile, l’Ensemble di Ottoni & Percussioni dell’Orchestra della Toscana con Jazz Sebastian B(Ach)Rass. Un Bach particolare, con tutta l’ironia nei racconti e nella musica del più grande compositore di tutti i tempi.