"Dialoghi sulla disabilità" Una farfalla in ceramica donata agli alunni

BIBBIENA

Prosegue con successo, all’interno degli istituti comprensivi del territorio di Bibbiena, il progetto dal titolo "Dialoghi sulla disabilità", promosso dalla Fondazione AliceOnlus e dal Comune. Alle scuole medie dell’istituto comprensivo XIII aprile di Soci, lo scorso 26 aprile Simone Ciulli, presidente della FondazioneAlice Onlus con Genny Ciapetti e Maurice Vaccari hanno incontrato i ragazzi delle seconde protagonisti del percorso. Ad ogni alunno e alunna è stata consegnata una farfalla di ceramica bianca. "Questa farfalla, filo conduttore di tutto il percorso, dovrà essere decorata e colorata liberamente – spiega Ciulli – in uno degli ultimi giorni di scuola dovranno portarle per una riflessione conclusiva, perché le farfalle erano bianche e tutte uguali, ora sono tutte diverse e colorate, come le persone. Ognuno di loro terrà la propria farfalla come ricordo di questo percorso, ma la foto di tutte le farfalle colorate verrà appesa alla parete della scuola, come esaltazione della bellezza della diversità che ci caratterizza. L’umanità è arricchita dalla individualità differente di ciascuno, coi propri limiti e con le proprie capacità. Ringrazio l’amministrazione di Bibbiena, il dirigente scolastico dell’istituto Renato Ciofi Iannitelli gli insegnanti di sostegno". A realizzare le 70 farfalle in ceramica è stata Valentina Parisi, artista fiorentina e madre di Pietro, ragazzo autistico.

"Questo progetto ha rappresentato per la nostra comunità scolastica un grande passo in avanti in termini di approfondimento, di vita, di crescita umana e anche professionale – commenta l’assessore Francesca Nassini – dal primo giorno della presentazione ho capito nel profondo quanto questo tipo di percorsi progettati così bene da realtà come la fondazione, portino i nostri alunni a fare qualcosa di più che una riflessione, ma a viversi nella diversità di ognuno come ricchezza e come opportunità di crescita reciproca".