Dialoghi sulla disabilità, coinvolti gli studenti

BIBBIENA

Dialoghi sulla disabilità: a Bibbiena arriva un progetto di Fondazione Alice Onlus, sostenuto dal Comune. Un percorso importante che coinvolgerà 120 tra ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Bibbiena e Soci. "Abbiamo deciso di sostenere il progetto perché come amministratori riteniamo essenziale poter portare all’interno delle istituzioni, in primis la scuola – spiega l’assessore Francesca Nassini – un dialogo aperto su temi che ci riguardano tutti da vicino come appunto quello sulla disabilità". Saranno due ragazzi disabili a raccontare , ma soprattutto a dialogare con gli studenti di disabilità. E questi due ragazzi, poco più che trentenni, sono Maurice Vaccari e Genny Ciapetti, uno laureato in filosofia, l’altra in scienze dell’educazione.

"Ho assistito all’inizio di questo bellissimo viaggio che siamo fieri di aver voluto e sostenuto – conclude Nassini – Maurice è nato in Madagascar senza braccia e mani, Genny ha importanti difficoltà nel parlare, entrambi si presentano ai ragazzi e il dialogo inizia subito con una fluidità impressionante. C’è un silenzio mai sentito, una volontà di ascolto fatta di attenzione e amore. Personalmente non ho mai assistito ad un momento di verità così alto e profondo. Ascoltando le considerazioni dei ragazzi si capisce quanto la parola diversità non ci divida, ma ci unisca".