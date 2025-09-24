“ChatGpt mi dice di fare questo esame”. Diagnosi fai da te con l’IA, allarme dei medici: “Pratica pericolosa”

Arezzo, 24 settembre 2025 – Diagnosi fai da te. Con l’intelligenza artificiale. E’ il nuovo trend che mette in guardia medici, infermieri e professionisti del settore della salute. “Può essere molto pericoloso”.

Il fenomeno dilaga e i rischi che porta con sé non sono pochi. Anzi. Al dottor Ennio Duranti, nefrologo e presidente delle farmacie comunali di Arezzo a volte ci rimane di stucco quando si ritrova davanti certe richieste di esami che - per un uomo di scienza - non stanno né in cielo né in terra. “Mi dicono “eh, ma ChatGpt mi dice di fare questo esame“, e invece no, non ce ne sarebbe bisogno. Oppure viceversa”. “Certo - sostiene Duranti - si può essere scrupolosi, e verificare anche con più soggetti una diagnosi, ma in questo caso sono il primo io a dire che si può chiedere pareri a colleghi e gli do anche il mio numero. Però non si può far affidamento a software come questi in modo assoluto”.

Diagnosi fai da te con l’intelligenza artificiale. È il nuovo trend che mette in guardia medici, infermieri e professionisti del settore della salute

E non è che lo dice una persona che è refrattaria alle nuove tecnologie, anzi: “Spesso anche io mi metto davanti un computer e digito alcune domande alle chatbot di intelligenza artificiale, mi servono per ripassare alcuni concetti che magari ho bisogno di rinfrescare, se gli strumenti sono al servizio dell’uomo ben venga, sono molti utili”. Insomma, si diceva che un tempo il peggior collega dei medici era quello senza camice: il Dottor Google. Adesso c’è un concorrente in più che grazie alla sua personalizzazione riesce ad essere ancora più attrattiva rispetto che leggere una scheda “cause, sintomi e cure” sul web.

“Già da tempo esiste questo fenomeno, ora cambia solo il nome della tecnologia. La gente viene in farmacia credendo di avere una laurea in tasca, pretendendo anche farmaci che noi possiamo dispensare solo con ricetta”, spiega Roberto Giotti, presidente di FederFarma.

E questo genere di richieste non è arriva solo al medico curante ma anche alle farmacie. “Spesso mi raccontano di richieste, anche assurde, che arrivano al banco dei nostri farmacisti dopo un’auto diagnosi su Chat gpt, noi siamo assolutamente a disposizione e chiariamo i dubbi, ma l’invito è astenersi da queste modalità e rivolgersi sempre al medico di famiglia”, ricorda serio Ennio Duranti.

E non è che a far un uso - anche sbagliato - di queste tecnologie siano solo le nuove generazioni: niente affatto, anche chi ha quaranta o cinquanta anni ci mette il suo. “Ma spesso non sono i pazienti che incalzano, bensì chi li accompagna, magari la moglie o il marito, che fanno affidamento a quanto hanno letto su Chat gpt o gli altri strumenti AI”. “Arrivano anche da persone adulte che si divertono con queste richieste, spesso pensano di sapere più di noi, anche con arroganza”, aggiunge Giotti.