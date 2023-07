Diabete: "È cambiata la terapia" a Arezzo - Autotest e Farmaci Innovativi

Un calo di autotest gratuiti, le classiche strisce (nella foto) per il controllo personale del diabete? Era un dato che nei giorni scorsi avevamo indicat relativo almeno ad una parte di quanti soffrano di questa patologia. In realtà, sostiene la Asl, ad essere modificata è in generale tutta la terapia del diabete.

Negli ultimi 10 anni ha subito un profondo cambiamento per la disponibilità di nuovi farmaci e lo sviluppo di tecnologie dedicate. In particolare, i nuovi farmaci per la terapia del diabete mellito tipo 2, da assumere per via orale o iniettivi, hanno dimostrato una protezione dalle temibili complicanze croniche della malattia e permettono una maggiore stabilità delle glicemie senza rischio di pericolose riduzioni della glicemia, consentendo una riduzione dei controlli glicemici necessari da parte del paziente.

"Le evidenze scientifiche internazionali – spiega Alessia Scatena, direttrice della diabetologia di Arezzo – dimostrano infatti che i pazienti che seguono queste nuove terapie hanno un controllo glicometabolico duraturo nel tempo con un buon controllo del peso corporeo, una misurazione saltuaria e non quotidiana della glicemia capillare, esami ematochimici ogni 4-6 mesi e valutazioni specialistiche diabetologiche entro 1 anno dalla diagnosi e almeno una volta ogni due anni o più frequentemente in caso di condizioni cliniche particolari.

Tali raccomandazioni sono state recepite dalla Regione che nel 2020 con un Decreto ha specificato le indicazioni per la mutuabilità dei dispositivi per la misurazione della glicemia capillare in base alla terapia diabetologica. Non solo, ha anche stabilito i criteri per la valutazione specialistica diabetologica almeno ogni 2 anni per tutti i pazienti con il diabete o con frequenza maggiore in caso di necessità stabilite dal medico di medicina generale. Nessun cambiamento riguardo la mutuabilità dei dispositivi per la misurazione della glicemia è invece stato introdotto per i pazienti che debbano seguire una terapia insulinica in somministrazione singola o multipla".