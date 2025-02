"Di un’altra voce sarà la paura" il libro di Lezcano

Oggi alle 17 la poetessa Yuleisy Cruz Lezcano sarà ospite del Centro Studi di Anghiari per la presentazione del suo ultimo libro dal titolo "Di un’altra voce sarà la paura", pubblicato con Leonida Edizioni. Di un’altra voce sarà la paura, contiene storie vere di violenza sulle donne. "Il libro è diventato uno strumento del mio progetto Itinerante, che mi vede impegnata a fare presentazioni, interventi educativi in diverse sedi di Italia – spiega l’autrice - L’incontro sarà un momento di dialogo in cui, oltre alla presentazione del libro, si parlerà di valori distorti, di relazioni equilibrate, di empatia, di un nuovo modello maschile, di come l’arte e la cultura possano contrastare il fenomeno". L’appuntamento letterario ed educativo promosso dall’associazione del Centri Studi di Anghiari in Corso Giacomo Matteotti, 61, ad Anghiari, è ad ingresso libero. Con questo libro la scrittrice si approccia al mondo straziante della violenza sulle donn, episodi tragici di cronaca che si ripetono quasi quotidianamente colpiscono il suo animo sensibile ispirandola per scrivere 45 poesie. Il libro si propone di aprire uno squarcio in un silenzio ancora troppo assordante accompagnandoci nel labirinto oscuro, per alcune vittime senza via d’uscita, volendosi fare testimone di tante storie di donne senza voce, di grida soffocate.