Di Ponte presenta la lista. Lancia la campagna e annuncia i progetti

"Terranuova Futura". È questo il nome della lista civica con cui Mauro Di Ponte si candiderà a sindaco della città di Poggio alle elezioni amministrative di giugno. Ieri pomeriggio l’ex vicesindaco della giunta Chienni ha rivelato alla cittadinanza il simbolo elettorale nel corso dell’inaugurazione del suo quartier generale in via Roma. Tante le persone presenti, dagli esponenti del centrodestra fino a storici elettori dem. "Il nostro è un simbolo semplice e chiaro - ha spiegato Di Ponte - perché chiarezza e trasparenza sono elementi che vogliamo mettere al centro della nostra campagna.

Allo stesso tempo vogliamo essere concreti e camminare a fianco di tutti i terranuovesi. Terranuova Futura è una lista che vuole guardare avanti per dare una prospettiva di ampio respiro al nostro paese. Non abbiamo a disposizione le stesse risorse dei nostri avversari, ma andremo avanti convintamente con il nostro percorso amministrativo". L’ex assessore ha aggiunto inoltre che il programma del sindaco uscente ha fatto ormai il proprio tempo, si è esaurito in questi dieci anni di mandato e adesso non propone niente di nuovo per lo sviluppo del tessuto socio-economico.

"È una minestra riscaldata" ha tuonato. A questo proposito ha elencato altri cinque punti sui quali si confronterà con gli elettori, oltre a quelli precedentemente annunciati nel giorno dell’ufficializzazione della candidatura: "Trasferiremo i locali della Crt presenti alla Gruccia nell’ex distretto socio sanitario, oggi struttura fatiscente - ha chiarito il candidato civico - Daremo 100 euro a famiglia per ogni bambino che farà sport fino a 16 anni nelle realtà sportive del territorio, ristruttureremo l’ex aula magna del polo scolastico, favoriremo la creazione di comunità energetiche e completeremo la variante a nord ovest da Paperina a via delle Ville per alleggerire il traffico in centro". Presente all’iniziativa anche Massimo Mugnai, rappresentante di Unici e Uniti, a sancire il raggiungimento dell’accordo tra Di Ponte e i partiti di centrodestra. Mugnai aveva fatto un passo indietro per consentire una candidatura unitaria in alternativa a Chienni e durante l’incontro è stato ricordato che sono state messe da parte le divergenze politiche per dare risalto invece alle posizioni che uniscono le anime della variegata alleanza. Il gruppo partirà già dalla prossima settimana con gli incontri nelle frazioni: lunedì Santa Maria, martedì Cicogna, mercoledì Traiana e giovedì Campogialli. "La lista sarà composta da persone rappresentative del territorio, competenti e libere. Non sarà un diktat, ma della squadra faranno parte prevalentemente candidati alla prima esperienza amministrativa, perché c’è bisogno di gente nuova".